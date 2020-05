[Bilan] Les stats de la saison en Ligue 1

Ligue 1

Voici le bilan de de la saison de nos anciens joueurs de Ligue 1.

Le championnat est interrompu après la 28ème journée en raison de l'épidémie du Covid-19.

Zoumana Camara - PSG (Entra√ģneur-adjoint)





PSG termine champion pour la 9ème fois.

Encore qualifié pour les finales de Coupe de la Ligue et de France, ainsi qu'en Ligue des Champions.

Mais impossible à dire aujourd'hui si ces compétitions vont reprendre

Dimitri Payet - Marseille







Il a disputé 22 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 6 fois

Auteur de 9 buts (Lyon(2), N√ģmes, Angers, Monaco, Nice, saint-Etienne, Toulouse, Amiens)

Averti 5 fois. Expulsé une fois

Marseille termine 2ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe de la Ligue.

A joué 4 rencontres de Coupe de France. Auteur de 3 buts (Trélissac, Granville et Strasbourg). Averti une fois.

Sylvain Armand - Rennes (coordinateur sportif)





Rennes termine 3ème au classement.

Christophe Galtier et Thierry Oleksiak - Lille (entra√ģneur ; adjoint)



Lille termine 4ème au classement.

Jonathan Bamba - Lille





Il a disputé 26 rencontres de championnat, dont 22 comme titulaire. Remplacé 9 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur d'un but contre Saint-Etienne. Averti une fois

Lille termine 4ème au classement.

A joué 6 rencontres de Ligue des Champions.

A joué 2 rencontres de Coupe de la Ligue.

A joué 3 rencontres de Coupe de France.

David Guion - Reims (Entra√ģneur)



Reims termine 6ème au classement.

Rudi Garcia, Claude Fichaux, Gr√©gory Coupet - Lyon (entra√ģneur ; Adjoints)



Lyon termine 7ème au classement. Toujours qualifié en Ligue des Champions et en finale de la Coupe de France.

Bruno Carotti - Montpellier (Directeur sportif)



Montpellier termine 8ème au classement.

Ruben Aguilar - Monaco





Il a disputé 19 rencontres de championnat, dont 11 comme titulaire. Remplacé une fois

Resté 5 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti 2 fois. Expulsé 2 fois

Monaco termine 9ème au classement.

A joué 2 rencontres de Coupe de la Ligue. Auteur d'un but contre Marseille.

A joué 2 rencontres de Coupe de France.

Thierry Laurey - Strasbourg (entra√ģneur)



Strasbourg termine 10ème au classement.

Benjamin Corgnet - Strasbourg





Il a disputé 6 rencontres de championnat, dont 3 comme titulaire. Remplacé 2 fois

Resté 12 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Strasbourg termine 10ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe de la Ligue.

A joué 2 rencontres de Coupe de France. Buteur contre Marseille et Le Portel.

A joué une rencontre d'Europa League.

Paul Baysse - Bordeaux





Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Bordeaux termine 12ème au classement.

Youssef Ait-Benasser - Bordeaux





Il a disputé 12 rencontres de championnat, dont 6 comme titulaire. Remplacé 4 fois

Resté 5 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Averti une fois

Bordeaux termine 12ème au classement.

A joué 2 rencontres de Coupe de Ligue.

A joué 2 rencontres de Coupe de France.

Kevin Mayi - Brest





Il a disputé 2 rencontres de championnat, à chaque fois comme remplaçant.

Resté 3 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Brest termine 14ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe de Ligue.

Vincent Hognon, Jean-Marie de Zerbi, Fr√©d√©ric Antonetti - Metz (entra√ģneur ; Adjoint ; Manager)



Metz termine 15ème au classement.

Renaud Cohade - Metz





Il a disputé 12 rencontres de championnat, dont 9 comme titulaire. Remplacé 7 fois

Resté 8 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur d'un but contre Monaco. Averti 3 fois.

Metz termine 15ème au classement.

Habib Ma√Įga - Metz





Il a disputé 26 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 5 fois

Resté une fois sur le banc sans entrer en jeu.

Auteur d'un but contre Dijon. Averti 7 fois.

Metz termine 15ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe de la Ligue.

Vincent Pajot - Metz





Il a disputé 7 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 3 fois

Expulsé une fois.

Metz termine 15ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe de France.



Avec Angers, en début de saison, il avait disputé 6 rencontres de championnat et une rencontre de Coupe de la Ligue.

Nolan Roux- N√ģmes





Il a disputé 7 rencontres de championnat, toutes comme titulaire. Remplacé 4 fois

Btueur contre Rennes et Dijon.

N√ģmes termine 18√®me au classement.



Avec Guingamp en Ligue 2, en début de saison, il avait disputé 14 rencontres de championnat (2 buts) et une rencontre de Coupe de la Ligue ( 1 but).

Romain Poyet - Amiens (entra√ģneur-adjoint)



Amiens termine 19ème au classement. Toujours qualifié en Coupe de la Ligue.

Mathieu Bodmer - Amiens





Il a disputé 9 rencontres de championnat, toutes comme remplaçant.

Resté 4 fois sur le banc sans entrer en jeu.

Buteur contre Lyon. Averti une fois

Amiens termine 19ème au classement.

A joué une rencontre de Coupe de la Ligue.

Jean-François Soucasse - Toulouse (Directeur Général)



Toulouse termine 20ème et dernier.

Max-Alain Gradel - Toulouse







Il a disputé 21 rencontres de championnat, dont 19 comme titulaire. Remplacé 8 fois

Auteur de 3 buts (Rennes, Lille et Saint-Etienne ). Averti 4 fois

Toulouse termine 20ème et dernier.

A jou√© une rencontre de Coupe de la Ligue contre Niort o√Ļ il marque.