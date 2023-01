[Coupe de France] Pajot (2), Aouchiche et Baghdadi buteurs

Résultats Coupe de France , samedi et dimanche

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Vincent Pajot - Annecy



Victoire 6-1 à Villerupt Thil. Auteur d'un doublé aux 7ème et 29ème minute. Remplacé à la 76ème.

Adil Aouchiche - Lorient



Victoire 6-0 √† la Ch√Ętaigneraie. Buteur √† la 51√®me minute. A jou√© toute la rencontre

Samy Baghdadi - Dunkerque



Défaite 2-2 (4-5 tab) contre Auxerre. Buteur à la 5ème minute. A joué toute la rencontre. A réussi son TAB.

Jordan Veretout - Marseille



Victoire 2-0 contre Hyères. A joué toute la rencontre.

Franck Honorat - Brest



Victoire 2-0 à Avranches. Entré à la 67ème minute.

Mahdi Camara - Brest



Victoire 2-0 à Avranches. Entré à la 25ème minute.

Habib Ma√Įga - Metz



Défaite 2-1 à Lyon. Remplacé à la 74ème minute

Ruben Aguilar - Monaco



Défaite 2-2 (4-5 tab) contre Rodez. A joué toute la rencontre

Nassim Ouammou - Rodez



Victoire 2-2 (5-4 tab) à Monaco. Remplacé à la 86ème minute.

Arsène Elogo - Le Puy



Victoire 1-0 contre Nice. Remplacé à la 62ème minute.

Maxence Rivera - Le Puy



Victoire 1-0 contre Nice. A joué toute la rencontre

Dylan Durivaux - Niort



Victoire 3-0 à Granville. A joué toute la rencontre

Rémy Cabella - Lille



Victoire 2-0 contre Troyes. Remplacé à la 75ème minute