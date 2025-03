Michel Platini relaxé !

Le verdict est tombé ce 25 mars 2025 pour Michel Platini.



L'ancien joueur de l'ASSE a de nouveau été relaxé, cette fois en appel, dans l'affaire des "2 millions de francs suisses".



Aux médias, il a expliqué son soulagement mais également de la rancoeur envers la FIFA et sa puissance d'une part et envers des procureurs suisses d'autre part.



Maintenant et après réflexions, il va réfléchir à mener (ou pas) d'autres batailles en justice.