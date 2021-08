[Mercato] Les mouvements de la semaine derniÃ¨re

Voici les mouvements connus de la semaine dernière concernant le mercato estival

Florian Milla revient à Andrézieux

Kaïs Bendriss , ancien du centre, signe à Mouscron

Benjamin Aulagnier et Thibault Blanchard rejoignent le Velay FC (N3)

Aymeric Djeridi revient au Sel

Abdoulaye Coulibaly quitte Veauche B. Il prend en charge les "U18 féminines" de l'AS Saint-Etienne

Matthieu Debuchy rejoint Valenciennes

Ismaël Diomandé rejoint Samsunspor

Colin Nestor, ancien du centre, joue à Aubagne (N2)

Ewa Varillon (Féminines ASSE) rejoint le Puy

Kevin Monnet-Paquet signe à l'Aris Limassol (Chypre)







Les mouvements des semaines précédentes

Marion Boishardy quitte Brest pour rejoindre Saint-Brieuc

Pilar Khoury (Ex ASSE 2020) rejoint Nantes

Hiba Mekhinini (AS Saint-Etienne U19) rejoint Saint-Maur

Margaux Brugeron (AS Saint-Etienne U19) rejoint Strasbourg

Alice Benoit rejoint Sassuolo (Italie)

Hamidou Keyta rejoint Santa Clara (Portugal)

Gérald Passi devient le directeur sportif du Canet (N3)

Alexandre Soderlund rejoint Haugesund (Norvège, L1)

Florian Milla n'est plus sous contrat avec Les Herbiers (N2)

Nolan Roux rejoint Châteauroux (N)

Myriam Zanoubi rejoint Nîmes

Yoann Mollo rejoint Hyères (N2)

Julie Marichaud rejoint Nice

Hernani est prêté par Parme au Genoa

Samy Baghdadi passe profesionnel au Fortuna Sittard (Pays-Bas)



Mickael Gafforr rejoint Aguilas FC

Nora Coton-Pelagie rejoint Le Havre

Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant quittent Bordeaux

Dylan Saint-Louis quitte Troyes pour rejoindre Hatayspor en Turquie

Cheyenne Shorts rejoint le Celtic Glasgow Féminin

Kubilay Aktas signe à Manisaspor (Turquie, L2)

Valentin Vada rejoint Almeria (Espagne, L2)

Augusto Fernandez a mis fin à sa carrière après sa dernière saison à Cadix



Hervé Musquère n'est plus l'entraîneur de UGS Genève

Matt Moussilou stoppe sa carrière de joueur avec Meyrin

Morgane Martins rejoint Issy

Gabrielle Lambert rejoint Montpellier

Sébé Coulibaly rejoint Nîmes en provenance d'Yzeure

Michel Audrain, entraineur-adjoint du PSG féminin

Meryl Cirri rejoint Valence (R1) en provenance de la réserve de Dijon

Baptiste Pesqué, ancien du centre, rejoint Mont-de-Marsan (N2)





Bryan Dabo quitte Benevento pour rejoindre Rizespor (Turquie)

Marina Makanza rejoint Marseille en provenance de Fleury

Muamer Aljic rejoint Louhans-Cuiseaux (N2) en provenance de Clermont

Valentin Eysseric va rejoindre Kasimpasa en Turquie

Ricky van Wolfswinkel signe au FC Twente



Retour à Montluçon pour Cyril Lécluse qui va entraîner les U18 R1. Il entraînait Boussac (R3) depuis 2 ans

Meline Gérard quitte le Betis Seville pour rejoindre le Real Madrid

William Saliba rejoint l'OM en prêt d'Arsenal

Clément Roubat a rejoint le Puy

Adrian Adam quitte Cahors pour revenir à Montauban (R2)

Ivan Hasek sélectionneur du Liban

Kheira Hamraoui signe au PSG pour 2 ans

Léo Petro rejoint Lorient en provenance d'Andrézieux

Jean-Eudes Aholou reste à Strasbourg, en prêt avec option d'achat

Sergi Palencia reste à Leganes, en prêt avec option d'achat



Thibault Balp (Sète) rejoint Agde (N3)

Yoann Andreu , entraineur U17 Elite Angers

Christophe Galtier rejoint Nice

Jérémy Mellot rejoint Ténérife (D2 Espagne)

Teninsoun Sissoko quitte le FC Fleury et rejoint le Turbine_Potsdam en D1 Allemande

Clément Moulineau (Jeunes ASSE u19) rejoint Toulon où il jouera avec la réserve et la U19

Alexander Soderlund a rompu son contrat avec Rizespor

Pauline Peyraud-Magnin rejoint la Juventus

Dovydas Virksas n'est plus sous contrat avec Riteriai

Loïs Diony prêté à l'Etoile Rouge de Belgrade

Killian le Roy rejoint Châteauroux (N1)

Maeva Clemaron rejoint Tottenham

Idriss Saadi rejoint Bastia, promu en Ligue 2

Jean-Philippe Séchet, nouvel entraîneur de Saint-flour (R1)



Thierry Laurey nouvel entraîneur du Paris FC

Quentin Viera s'engage avec Goal FC (N2) en provenance du Servette.

Julie Debever revient en France et s'engage avec le FC Fleury

David Gigliotti et Mehdi Messaoudi rejoignent Endoume (N3).

David Douline s'engage avec le Servette Genève pour 2 ans.

Idriss Ech Chergui rejoint Hyères (N2)

Vincent Hognon nouvel entraîneur du FC Swift Hesperange, au Luxembourg.

Philippe Montanier, nouvel entraîneur de Toulouse

Quentin Vogt rejoint Epinal (N2)

Jerrold Nyemeck rejoint Andrézieux

Nathanaël Dieng arrive au Red Star (N)

Bilel Aouacheria rejoint Gil Vicente

Fin de carrière pour Paulo Machado. il reste à Leixoes pour devenir entraîneur-adjoint des U23

Sylvain Marchal devient adjoint de la réserve du FC Metz



Maxence Chapuis rejoint le Goal FC, en N2

Maxime Cassara quitte Bourg-en-Bresse où reste Benjamin Corgnet, Anthony Maisonnial et Théo Braillon

Gelson Fernandes est nommé vice-président de Sion (Suisse)

Landry N'Guemo entraîneur des U16 de Nancy



Arrêt de carrière pour Johanna Viollaz et Coralie Digonnet

Killian le Roy quitte Chambly

Thibaut Balp quitte sète

Mylène Chavas quitte Dijon pour rejoindre Bordeaux

Nathanaël Dieng quitte Rodez

Retraite pour Camille Catala

Alice Benoit quitte Soyaux

Jeremy Mellot et Paul-Georges Ntep sont en fin de contrat à Guingamp

Pape Paye en fin de contrat à Sochaux

Nabil El Zhar a quitté al-Ahli au Qatar



Romain Revelli est le nouvel entraîneur de Dunkerque

Kenny Rocha Santos rejoint Ostende en Belgique

Nassim Ouammou prolonge de 2 ans à Rodez

Yohan Cabaye revient au PSG où il va devenir le directeur sportif du centre de formation

Patrice Garande n'est plus l'entraîneur de Toulouse

Pierrick Cros a prolongé à Laval

Idriss Ech chergui quitte Toulon

Nathan Dekoké quitte Lyon-duchère pour rejoindre Quevilly



Thierry Laurey quitte Strasbourg

Rudy Garcia quitte Lyon

David Guion quitte Reims, remplacé par Oscar Garcia

Idriss Saadi n'est pas prolongé à Strasbourg

Christophe Galtier quitte Lille

Anthony Vacheron (Andrezieux) rejoint Romorantin (N2)

Christophe Chaintreuil quitte la direction du centre de formation de Nîmes

Jerrold Nyemeck quitte le FC Goal (N2)

Maxence Chapuis quitte Annecy(N1)

David Douline quitte Rodez

Daniel Breard est l'entraîneur du Club Industriel de Kamsar (Guinée)

Lynel Kitambala prolonge à Bobigny, mais pas Quentin Vogt

Claude Robin quitte Orléans

Hamidou Keyta quitte Botosani

Zakaria Bengueddouj quitte Saint-Priest (N2)

Piotr Swzerziwski rejoint Znicz Pruszkow comme entraîneurRomain Revelli ne sera plus l'entraîneur d'AndrezieuxOlivier Pantaloni prolonge à Ajaccio comme entraîneurZoumana Camara sera l'entraîneur des U19 du PSG la saison prochaineKévin Monnet-Paquet et Mathieu Debuchy quittent l'ASSE à la fin de la saison.Chez les féminines, Gabrielle Lambert retourne au Canada et Cheyenne Shorts part aussi, en discussion avec Orlando Pride.