Wesley Fofana sÃ©lectionnÃ© en Ã©quipe nationale, Saliba et Veretout aussi

Didier Deschamps vient de communiquer la liste pour les premiers matches pour le compte des éliminatoires du championnat d'Europe 2024 face aux Pays-Bas et à l'Irlande. .



Le défenseur central et actuellement joueur de Chelsea Wesley Fofana y apparaît pour la première fois.



Félicitations !





A noter également les présences des Anciens Verts William Saliba et Jordan Veretout.