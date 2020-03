Valentin Eysseric

Valentin Eysseric s'est livré au journal Nice-Matin sur la pandémie causée par le Covid-19.

Il joue en Italie cette saison , au Hellas Verone, prêté par la Fiorentina

"C'est un peu la gal√®re. On reste √† la maison, on n'a pas le droit de bouger √† part pour retirer de l'argent, faire les courses et aller √† la pharmacie. Le centre d'entra√ģnement est ferm√© et, depuis trois jours, on ne doit plus suivre le programme individuel. La consigne, c'est : "Surtout ne sortez pas ! Quand on a jou√© contre la Sampdoria, l'un des joueurs a √©t√© test√© positivement. Certains de mes co√©quipiers lui ont serr√© la main, l'ont relev√© pendant le match. C'√©tait un match √† huis clos, un match de merde, √ßa n'avait plus de sens et la Serie A a √©t√© suspendue. En France, ils ont mis une plombe √† suspendre les championnats, on a pris ce virus beaucoup trop √† la l√©g√®re, notamment dans le monde du foot. Quand je vois 2.000 supporters du PSG faire la f√™te devant le Parc, j'hallucine ! Au d√©but, on rigolait quand certains portaient des masques mais, au final, ils avaient raison. On ne s'entra√ģne plus, le championnat ne reprendra jamais d√©but avril comme c'est pr√©vu. V√©rone est une ville compl√®tement morte. Tout est ferm√©. Quand je sors faire mes courses, je porte un masque. C'est comme un couvre- feu. Cela peut choquer mais c'est la seule solution.?