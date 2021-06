4 anciens grands joueurs Ã  un tournoi de golf caricatif

Tournoi de golf

Dominique Bathenay et Patrick Revelli, anciens joueurs de foot des Verts de Saint-Etienne, étaient au golf de Bourges, ce week-end, pour participer à un trophée caritatif au profit des blessés de guerre. 12 mai 1976, finale de coupe d'Europe des clubs champions à Glasgow. Dominique Bathenay envoie un missile qui s'écrase sur la barre transversale du but du Bayern Munich. Les fameux poteaux carrés et une défaite qui feront couler beaucoup de larmes chez les très nombreux supporters des Verts. L'année suivante, il envoie cette fois un boulet de canon contre Liverpool qui se loge dans la lucarne droite. 19 juin 2021, le même Dominique Bathenay est au Golf de Bourges pour le premier Trophée caritatif des écoles militaires de Bourges en compagnie d'autres anciens joueurs de l'AS Saint-Etienne comme Patrick Revelli, Zanon ou Fayolle qui ont troqué les crampons de foot pour les chaussures de golf.Dominique Bathenay arrive le dernier, son regard bleu des mers du sud caché par des lunettes de soleil. « Tous les jours on me parle de ces actions. Cela fait partie des souvenirs qu'on magnifie et c'est bien », déclare-t-il pour répondre à un homme redevenu un enfant de 13 ans. Maintenant, Dominique Bathenay joue au golf régulièrement depuis une dizaine d'années. Il vient de jouer dans les Côtes d'Armor. « Plus ça va plus je régresse. Cela doit faire partie du golf », dit-il philosophe.De Patrick Revelli on se souvient qu'il a donné la balle de but à Dominique Rocheteau lors des prolongations contre le Dynamo de Kiev au cours d'une rencontre épique bien dans l'esprit de l'épopée de Verts. Il est arrivé de Saint-Etienne, avec Jean-Louis Zanon. Patrick Revelli arbore toujours une moustache gauloise frémissante et blanchie par les années. Comme pour Bathenay, c'est une première au golf de Bourges. C'est Bertrand Fayolle qui a joué les intermédiaires, lui qui a joué chez les Verts dans une période plus compliquée. « Je joue au golf depuis trente ans, c'est plus un plaisir qu'une passion. Je varie, j'aime bien aller voir un copain maraîcher, il n'y a pas longtemps j'entraînais des minots mais quand mes petits enfants étaient dans l'équipe j'ai préféré me retirer. L'épopée des verts c'est de la vieille histoire, je vais avoir 70 ans. Et puis, je me souviens aussi des deux buts plantés contre Francfort avec Sochaux sur un terrain rempli de neige. »

Ce samedi et dimanche encore, cette compétition était au profit des blessés de l'armée de Terre. Ouverte au public, elle permet notamment de voir évoluer sur le green, Christophe Bonin, ancien militaire blessé en service et membre de l'équipe de France de Handigolf.Source : https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/des-anciens-footballeurs-de-l-as-saint-etienne-au-golf-de-bourges-pour-un-tournoi-caritatif_13970605/