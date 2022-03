SÃ©bastien Mazure

Sébastien Mazure

Il était le fer de lance d'une génération dorée, celle qui a ramené le SM Caen en Ligue 1, après sept ans de purgatoire. « Notre première montée, en 2004, reste mon meilleur souvenir avec Malherbe, sourit l'homme aux 43 buts avec le maillot Bleu et rouge. On n'était pas programmés pour ça, on avait une équipe jeune avec trois ou quatre cadres. Ça a tout changé pour nous car on voulait prouver en Ligue 1 ce qu'on avait montré en L2 ».Ça a tout changé, surtout, pour Sébastien Mazure. Formé au Havre, le Parisien de naissance avait franchi le Pont de Normandie pour s'épanouir. Mission accomplie au-delà de ses espérances, à tel point que D'Ornano était devenu son jardin, entre 2002 et 2005.En dépit d'une certaine fragilité physique, qui l'empêche de disputer plus de 25 matches par saison, il enchaîne deux exercices à 11 et 10 buts à la pointe de l'attaque malherbiste, en Ligue 2. À l'étage du dessus, il trouvera un terrain encore plus propice pour exprimer ses talents de buteur. « On était tous restés pour découvrir la L1 ensemble. D'une part, les moyens financiers n'étaient plus les mêmes mais, surtout, on se sentait bien ensemble. On avait su créer un état d'esprit, une identité collective. Il y avait une ambiance générale, que ce soit dans le vestiaire ou avec le public. Dans une équipe qui ne parvient pas à éviter le retour dans l'ascenseur, Mazure plante tout de même 13 pions, pour sa première expérience dans l'élite. Une performance qui lui vaut un transfert chez les Verts de Saint-Étienne. ».De retour à Caen après une escapade stéphanoise qui n'aura duré qu'un an, Sébastien Mazure verra sa fin de carrière tronquée par les blessures. Il devra refermer le chapitre professionnel de sa carrière à seulement 28 ans.Sans amertume, Maz' se souvient surtout d'une époque bénie, quand D'Ornano affichait « 13 ou 14 000 spectateurs de moyenne, en L2 », qui s'identifiaient à leur équipe. « Notre groupe était respecté du public parce qu'on donnait tout, estime-t-il. On ne gagnait pas tous les matches mais les gens voyaient qu'on était une équipe bosseuse, et qu'on donnait le maximum sur le terrain. Aujourd'hui, les joueurs ont l'argent avant de marquer des buts?C'est l'évolution de la société ».

Après une expérience à la tête de Courseulles, l'ancien malherbiste est désormais animateur sportif pour la mairie d'Amfreville, et entraîneur du club de Baie de l'Orne (R3). Il s'efforce de transmettre les valeurs qui lui sont chères auprès des enfants de l'école de foot de la Baie de l'Orne, ainsi que de l'école primaire d'Amfreville. « C'est très gratifiant de travailler auprès d'enfants, apprécie l'ancien complice de Cyrille Watier. C'est important pour moi de rendre ce que j'ai appris ». C'est ce qu'il fait aussi avec ses joueurs de la Baie de l'Orne. Chez les amateurs, il savoure le jeu « sans pression, sans obligation » et chausse parfois encore les crampons, pour dépanner, à la pointe de l'attaque de son club. « Quand on aime le foot, on a du mal à lâcher? »S'il ne vit qu'à quelques kilomètres au nord de Caen, l'ancien buteur regarde le SM Caen de très loin, aujourd'hui. « J'ai dû voir trois matches en trois ans, avance celui qui a joué avec Yohan Eudeline, Nicolas Seube et Cédric Hengbart, trois membres du staff actuel. J'avais été invité à D'Ornano par Gilles Sergent, mais ce n'était pas vraiment la meilleure période? Je suis les résultats, mais depuis cinq ans, c'est plutôt désolant ».Source : Actu.fr