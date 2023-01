[RÃ©sultats week-end] Neal Maupay averti contre Manchester City

Résultats week-end

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Neal Maupay - Everton



Match nul 1-1 à Manchester City. Entré à la 70ème et averti à la 100ème minute

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Match nul 0-0 contre Leeds. Entré à la 64ème minute.

William Saliba - Arsenal



Victoire 4-2 à Brighton. A joué toute la rencontre

Pierre-Emerick Aubameyang - Chelsea



Match nul 1-1 à Nottingham Forest. Entré à la 73ème minute.

Franck Honorat - Brest



Défaite 1-0 à Monaco. A joué toute la rencontre.

Mahdi Camara - Brest



Défaite 1-0 à Monaco. Remplacé à la 70ème minute.

Ruben Aguilar - Monaco



Victoire 1-0 contre Brest. Entré à la 70ème minute.

Paul Bernardoni - Angers



Défaite 1-2 contre Lorient. A joué toute la rencontre.