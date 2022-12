[RÃ©sultats week-end] Gomis (2), Gradel et Aleksic buteurs

Résultats week-end

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 2-1 contre Istanbulspor. Buteur aux 15ème et 37ème. Remplacé à la 75ème minute

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Victoire 2-1 à Kasimpasa. Buteur à la 65ème minute. Etait entré à la 57ème.

Danijel Aleksic - Basaksehir



Victoire 3-1 à Umraniyespor. Buteur dès la 2ème minute. A joué toute la rencontre.

Marvin Tshibuabua - Seraing (Belgique)



Défaite 0-1 contre Eupen. A joué toute la rencontre

Vagner - Seraing



Défaite 0-1 contre Eupen. A joué toute la rencontre

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Match nul 2-2 contre Kapaz. A joué toute la rencontre.

Kevin Mirallas - AEL Limassol



Victoire 2-0 contre Olympiakos Nicosie. Remplacé à la 94ème minute

Cazim Suljic - Plaisance



Victoire 3-1 contre Pizzighettone. A joué toute la rencontre.

Yohan Benalouane - Novara (Italie)



Défaite 1-0 à Renate. Entré à la 80ème minute.

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Défaite 1-2 contre Sivasspor. Entré à la 75ème minute.

Kevin Malcuit - Ankarugucu



Victoire 2-0 à Antalyaspor. A joué toute la rencontre. Passeur sur le 1er but.

Kevin Mayi - Denizlispor



Victoire 3-0 contre Yeni Malatyaspor. Remplacé à la 57ème minute