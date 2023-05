[RÃ©sultats week-end] MAhdi Camara et Oan Djorkaeff buteurs

Résultats week-end

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Mahdi Camara - Brest



Victoire 2-1 à Marseille. Buteur à la 81ème minute. Etait entré à la 64ème

Oan Djorkaeff - Rapperswil



Victoire 3-1 à Bavois. Buteur à la 43ème et remplacé à la 88ème minute.

Loïs Diony - Angers



Victoire 2-1 contre Troyes. Entré à la 67ème minute

Sada Thioub - Angers



Victoire 2-1 contre Troyes. Remplacé à la 82ème minute

Franck Honorat - Brest



Victoire 2-1 à Marseille. Entré à la 64ème minute.

Jordan Veretout - Marseille



Défaite 1-2 contre Brest. A joué toute la rencontre. Averti à la 63ème minute.

Rémy Cabella - Lille



Victoire 2-1 contre Nantes. Remplacé à la 90ème minute

Jonathan Bamba - Lille



Victoire 2-1 contre Nantes. A joué toute la rencontre

Ruben Aguilar - Monaco



Défaite 2-0 à Rennes. Remplacé à la 80ème minute.

Arnaud Nordin - Montpellier



Défaite 2-3 contre Nice. A joué toute la rencontre

Whabi Khazri - Montpellier



Défaite 2-3 contre Nice. Remplacé à la 46ème minute

Falaye Sacko - Montpellier



Défaite 2-3 contre Nice. A joué toute la rencontre

Josuha Guilavogui - Wolfsburg



Défaite 1-2 contre Hertha Berlin. A joué toute la rencontre.

Anthony Losilla - Bochum



Victoire 3-0 contre Bayer Leverkusen. A joué toute la rencontre.

Saidy Janko - Bochum



Victoire 3-0 contre Bayer Leverkusen. A joué toute la rencontre.

Anthony Modeste - Dortmund



Match nul 2-2 contre Mayence. Entré à la 80ème minute .

Wesley Fofana - Chelsea



Match nul 1-1 contre Newcastle. Entré à la 46ème minute

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Match nul 1-1 à Chelsea. Remplacé à la 69ème minute

Kévin Théophile-Catherine - Dinamo Zagreb



Victoire 4-1 contre Gorica. Entré à la 84ème minute

Naïs Djouahra - Rijeka



Match nul 1-1 à Osijek. Remplacé à la 72ème minute.

Kevin Monnet-Paquet - Aris Limassol



Défaite 4-3 à Apoel. Remplacé à la 62ème minute

Oussama Tannane - NEC Nimegue



Match nul 1-1 à Fortuna Sittard. A joué toute la rencontre

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Victoire 3-1 contre l'Ajax. Entré à la 71ème minute

Gonzalo Bergessio - Tristan Suarez (Argentine)



Défaite 2-1 à Brown de Adrogué. A joué toute la rencontre

Robert Beric - Tianjin Teda (Chine)



Victoire 1-0 à Dalian Pro. Entré à la 46ème minute.

Miguel Trauco - San José



Match nul 1-1 contre Dallas. A joué toute la rencontre.

Alexis Guendouz - CR Belouizdad



Victoire 1-0 au NC MAgra en Coupe. A joué toute la rencontre

Luis Sanchez - America Cali



Victoire 2-0 contre Independiente MEdellin. Entré à la 74ème minute

Alexandros Katranis - Piast Gliwice



Défaite 0-1 contre Lechia Gdansk. A joué toute la rencontre.

Yvan Neyou - Leganes



Défaite 2-0 à Grenade. A joué toute la rencontre