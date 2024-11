[R1 et infÃ©rieurs, jeunes] Kylian Veniere et Gaetan Charbonnier buteurs

Regional 1 et inférieurs

Voici les résultats du week-end concernant les anciens joueurs évoluant en Régional 1 et inférieurs et chez les jeunesHugo Bernocolo, Firminy : Victoire 3-0 à Hostun en Coupe Laurafoot. A joué toute la rencontreHugo Contardo, Thiers : Victoire 4-0 à CSM. A joué toute la rencontreSlimane Boumali, Fabregues : Défaite 2-1 à Narbonne. Remplacé à la 70ème minuteGaetan Charbonnier, Pouzauges : Victoire 2-1 au Mans Villaret. Buteur à la 66ème et averti à la 57ème minute. A joué toute la rencontreJohan Blassy, Sucs et Lignon : Match nul 1-1 à Saint-flour. A joué tout la rencontreElian Tack, Sucs et Lignon : Match nul 1-1 à Saint-flour. A joué tout la rencontreClément Etchebar, Chavanay : Victoire 2-0 contre Domarin.A joué toute la rencontreMatthieu Obaton, Chavanay : Victoire 2-0 contre Domarin. A joué toute la rencontre. Averti à la 72ème minute Adrien Valente , L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-4 contre Craponne. A joué toute la rencontreSteven Cali, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-4 contre Craponne. A joué toute la rencontreChahine Chalabi, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-4 contre Craponne. A joué toute la rencontreNicolas Fèvre, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-4 contre Craponne. A joué toute la rencontreAurélien Sion, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-4 contre Craponne. Entré à la 30ème minuteGael Mabiala, L'Etrat la Tour Sportif : Défaite 2-4 contre Craponne. Entré à la 30ème et averti à la 87ème minuteHadrien Derkum, Craponne : Victoire 4-2 à L'Etrat. A joué toute la rencontreDavid Gigliotti, Berre : Défaite 0-2 contre UA valettoise. A joué toute la rencontre

U19

Noan Gallo , Reims : défaite 1-0 au Racing Besançon. A joué toute la rencontre. Gabin Sabathié , Dijon : Défaite 2-0 à Mulhouse. A joué toute la rencontreEsteban Fernandes, Andrézieux : Défaite 4-1 à Sochaux. Entré à la 62ème minuteKylian Veniere, Andrézieux : Défaite 4-1 à Sochaux. Buteur à la 37ème minute. A joué toute la rencontre

Entraineurs

Alan Mermillod, Beaucouzé (U19) : Match nul 1-1 à Angers.Eros Mongelli, Gazelec Ajaccio (EA, U19) : Victoire 4-0 contre ColomiersPatrick Moreau, Bastia (U17, EA) : Victoire 1-0 contre ASPTT MarseilleChristophe Landrin, Sotteville (R1, EA) : Défaite 2-0 au FC Rouen BSylvain Prétin, Firminy, entraineur-adjoint (R1) : Victoire 3-0 à Hostun en Coupe Laurafoot.Clément Peillon, Firminy, entraineur (R1) : Victoire 3-0 à Hostun en Coupe Laurafoot.Anthony Badel, Firminy, entraineur (R1) : Victoire 3-0 à Hostun en Coupe Laurafoot. Baptiste Lafleuriel , Orvault (R1) : Défaite 1-2 contre Les SablesOlivier Sorlin, Cluses-Sconzier (R1) : victoire 1-1 (tab 4-2) contre Ain Sud Geoffrey Dernis , Atlas Paillade (R1) : Victoire 1-0 contre Béziers Mickaël Maire, Montluçon (EA, R1) : Defaite 8-0 à Rhone-Vallées en LauraFoot Fabien Boudarène , FC Villards l'Isle (R2) : Victoire 1-0 contre Luronnes.