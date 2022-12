[RÃ©sultats, vendredi] Samy Baghdadi buteur dÃ©cisif contre Le Puy

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Samy Baghdadi - Dunkerque



Victoire 1-0 au Puy. Buteur à la 36ème et remplacé à la 76ème minute.

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Match nul 1-1 contre Orléans. A joué toute la rencontre

Jordan Morel - Bourg-en-Bresse



Match nul 1-1 contre Orléans. Entré à la 82ème minute

Frédéric Injai, Cholet



Défaite 2-1 à Sedan. Remplacé à la 80ème minute.

Baptiste Valette - Cholet



Défaite 2-1 à Sedan. A joué toute la rencontre.

Arsène Elogo - Le Puy



Défaite 0-1 à Dunkerque. Remplacé à la 62ème minute

Maxence Rivera - Le Puy



Défaite 0-1 à Dunkerque. A joué toute la rencontre

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Victoire 4-0 contre Bastia-Borgo. A joué toute la rencontre.

Pierre-Yves Polomat - Versailles



Match nul 0-0 au Red Star. A joué toute la rencontre. Averti à la 53ème minute.

Fabien Lemoine - Versailles



Match nul 0-0 au Red Star. Remplacé dès la 17ème minute

Mylène Chavas - Bordeaux



Défaite 2-0 à Fleury. A joué toute la rencontre.

Maëlle Garbino - Bordeaux



Défaite 2-0 à Fleury. A joué toute la rencontre.

Zaydou Youssouf - Famalicao



Match nul 0-0 contre Tondela en Coupe de la Ligue. Averti à la 51ème et remplacé à la 68ème minute .