[RÃ©sultats, vendredi] Ricky van Wolfswinkel buteur contre Nec NimÃ¨gue

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Victoire 4-0 contre NEC. Buteur à la 83ème minute. Etait entré à la 70ème.

Oussama Tannane - NEC Nimegue



Victoire 5-0 contre Alanyaspor. Averti à la 21ème minute. A joué toute la rencontre

Bilel Aouacheria - Gil Vicente



Victoire 3-1 contre Boavista. Remplacé à la 77ème minute

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Match nul 1-1 contre Dunkerque. A joué toute la rencontre

Samy Baghdadi - Dunkerque



Match nul 1-1 à Bourg-Peronnas. Remplacé à la 61ème minute.

Maxence Rivera - Le Puy



Victoire 2-1 contre Concarneau. Remplacé à la 73ème minute

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Victoire 1-0 contre Versailles. A joué toute la rencontre.

Pierre-Yves Polomat - Versailles



Défaite 1-0 à Paris 13 Atletico. Remplacé à la 46ème minute

Frédéric Injai, Cholet



Victoire 2-1 au Red Star. A joué toute la rencontre.

Baptiste Valette - Cholet



Victoire 2-1 au Red Star. A joué toute la rencontre.

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Match nul 1-1 contre Kapaz. A joué toute la rencontre.

Eric Bauthéac - Nea Salamis



Match nul 1-1 à Kartiotissa. Remplacé à la 46ème minute

Yvan Neyou - Leganes



Victoire 3-0 à Burgos. A joué toute la rencontre.

Jérémy Vachoux - Carabobo



Victoire 1-0 contre Portuguesa. A joué toute la rencontre.