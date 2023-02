[RÃ©sultats vendredi] van Wolfswinkel, Mellot, DekokÃ© et Guilavogui avertis

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Défaite 0-1 contre Ajax en Coupe. A joué toute la rencontre. Averti à la 42ème minute

Romain Hamouma - Ajaccio



Défaite 3-0 à Nice. Entré à la 74ème minute.

Josuha Guilavogui - Wolfsburg



Match nul 0-0 à Schalke 04. Entré à la 87ème et averti à la 93ème minute.

Chloé Bornes - Rodez



Victoire 1-0 contre Soyaux. Entré à la 90ème minute.

Alexis Guendouz - CR Belouizdad



Victoire 1-0 à Zamalek en Ligue des Champions. A joué toute la rencontre

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Défaite 3-1 à Sedan. A joué toute la rencontre.

Nolan Roux- Châteauroux



Victoire 3-2 contre Bourg-Peronnas. A joué toute la rencontre

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Défaite 3-2 à Cholet. A joué toute la rencontre. Averti à la 68ème minute

Nathanaël Dieng - Red Star



Match nul 0-0 contre le Mans. Entré à la 90ème minute.

Pierre-Yves Polomat - Versailles



Victoire 3-2 contre Orléans. A joué toute la rencontre

Fabien Lemoine - Versailles



Victoire 3-2 contre Orléans. A joué toute la rencontre

Nolan Roux- Châteauroux



Victoire 4-1 contre le Puy. Entré à la 80ème minute.

Arsène Elogo - Le Puy



Défaite 4-1 àChâteauroux. Entré à la 74ème minute.

Maxence Rivera - Le Puy



Défaite 4-1 àChâteauroux. Entré à la 46ème minute.

Kévin Théophile-Catherine - Dinamo Zagreb



Victoire 1-0 contre Istra 1961. A joué toute la rencontre.

Jérémy Mellot - Tenerife



Défaite 2-0 à Grenade. Averti à la 57ème et remplacé à la 88ème minute.