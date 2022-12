[RÃ©sultats, vendredi] Retour sur les terrains pour Kevin Monnet-Paquet

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Kevin Monnet-Paquet - Aris Limassol



Match nul 0-0 à Olympiakos Nicosie. Entré à la 46ème minute.

C'est son premier match de la saison après une nouvelle grave blessure au genou.

Jérémy Mellot - Tenerife



Match nul 1-1 contre FC Andorra. A joué toute la rencontre.

Kheira Hamraoui - PSG



Victoire 2-1 contre Real Madrid. A joué toute la rencontre

Ahmad Allée - Orléans



Défaite 2-0 au Mans. Entré à la 66ème minute.

Arsène Elogo - Le Puy



Match nul 0-0 à Concarneau. Averti à la 57ème et remplacé à la 87ème minute

Maxence Rivera - Le Puy



Match nul 0-0 à Concarneau. A joué toute la rencontre