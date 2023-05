[RÃ©sultats, vendredi] Vincent Pajot et Fabien Lemoine buteurs

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Vincent Pajot - Annecy



Victoire 1-0 contre Bordeaux. Buteur à la 9ème et averti à la 32ème minute. A joué toute la rencontre.

Fabien Lemoine - Versailles



Match nul 3-3 à Martigues. Buteur à la 34ème minute. A joué toute la rencontre

Habib Maïga - Metz



Victoire 1-0 à Sochaux. Entré à la 92ème minute

Henri Saivet - Pau



Victoire 3-2 à Rodez. Remplacé à la 69ème minute.

Matthieu Debuchy - Valenciennes



Victoire 1-0 contre Grenoble. Entré à la 82ème minute.

Morgan Guilavogui - Paris FC



Match nul 1-1 à Dijon. Entré à la 72ème minute.

Yvann Maçon - Paris FC



Match nul 1-1 à Dijon. A joué toute la rencontre

Tyrone Tormin - Niort



Défaite 2-0 à Guingamp. Remplacé à la 67ème minute

Dylan Durivaux - Niort



Défaite 2-0 à Guingamp. A joué toute la rencontre

Zaydou Youssouf - Famalicao



Match nul 2-2 à Rio Ave. Expulsé à la 30ème minute.

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Match nul 3-3 contre Nancy. A joué toute la rencontre

Maxence Rivera - Le Puy



Match nul 2-2 contre Bastia-Borgo. A joué toute la rencontre.

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Défaite 2-3 contre Châteauroux. Remplacé à la 85ème minute.

Frédéric Injai, Cholet



Défaite 2-1 à Avranches. Remplacé à la 81ème minute.

Théo Vermot - Orléans



Défaite 1-2 contre Concarneau. A joué toute la rencontre.

Ahmad Allée - Orléans



Défaite 1-2 contre Concarneau. Entré à la 60ème minute

Eric Bauthéac - Nea Salamis



Victoire 3-2 contre Olympiakos Nicosie. Entré à la 66ème minute.

Jérémy Mellot - Tenerife



Match nul 1-1 à Saragosse. A joué toute la rencontre.

Valentin Vada - Real Saragosse



Match nul 1-1 contre Tenerife. Remplacé à la 75ème minute

Hernani - Reggiana



Défaite 1-0 à Sudtirol. A joué toute la rencontre. Averti à la 66ème minute.