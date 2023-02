[RÃ©sultats vendredi] Jordan Morel expulsÃ© contre Versailles

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Jordan Morel - Bourg-en-Bresse



Victoire 3-1 contre Versailles. Entré à la 83ème et expulsé à la 86ème minute.

Danijel Aleksic - Basaksehir



Défaite 1-0 à Kayserispor. Entré à la 46ème minute

Youssef Ait-Benasser - Adanaspor



Victoire 1-0 à Altay Izmir. Remplacé dès la 23ème minute

Yvann Maçon - Paris FC



Match nul 0-0 au Havre. Averti à la 47ème minute. A joué toute la rencontre

Stefan Bajic - Valenciennes



Victoire 3-1 contre Laval. A joué toute la rencontre.

Dylan Durivaux - Niort



Victoire 1-0 à Dijon. A joué toute la rencontre.

Henri Saivet - Pau



Défaite 0-2 contre Bordeaux. A joué toute la rencontre.

Alpha Sissoko - Quevilly



Victoire 2-0 contre Guingamp. A joué toute la rencontre.

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Victoire 3-1 contre Versailles. A joué toute la rencontre

Pierre-Yves Polomat - Versailles



Défaite 3-1 à Bourg-Peronnas. A joué toute la rencontre. Averti à la 94ème minute

Fabien Lemoine - Versailles



Défaite 3-1 à Bourg-Peronnas. Remplacé à la 63ème minute

Nathanaël Dieng - Red Star



Victoire 2-1 contre Sedan. Entré à la 81ème minute

Nolan Roux- Châteauroux



Défaite 1-0 à Martigues. Remplacé à la 63ème minute

Frédéric Injai, Cholet



Match nul 1-1 au Puy. A joué toute la rencontre.

Baptiste Valette - Cholet



Match nul 1-1 au Puy. A joué toute la rencontre.

Arsène Elogo - Le Puy



Match nul 1-1 contre Cholet. Remplacé à la 66ème minute

Ahmad Allée - Orléans



Victoire 3-0 contre Bastia-Borgo. Averti à la 53ème et remplacé à la 73ème minute

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Match nul 1-1 contre Villefranche. A joué toute la rencontre.

Lucas Gourna-Douath- RB Salzbourg



Défaite 1-1 (tab 4-5) contre Strum Graz en Coupe. Remplacé à la 61ème minute.

Maëlle Garbino - Bordeaux



Défaite 0-2 contre Montpellier. Entrée à la 46ème minute.

Mylène Chavas - Bordeaux



Défaite 0-2 contre Montpellier. A joué toute la rencontre.