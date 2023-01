[RÃ©sultats vendredi] Injai, van Wolfswinkel et Guilavogui buteurs

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Frédéric Injai, Cholet



Défaite 1-4 contre Red Star. Buteur à la 63ème minute et remplacé à la 80ème minute.

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Victoire 2-0 contre Emmen. Buteur dès la 5ème minute. A joué toute la rencontre

Morgan Guilavogui - Paris FC



Victoire 3-1 contre Valenciennes en Coupe. Buteur à la 69ème minute. Etait entré 3 minutes avant.

Arnaud Nordin - Montpellier



Défaite 1-0 à Pau en Coupe. Remplacé à la 62ème minute

Whabi Khazri - Montpellier



Défaite 1-0 à Pau en Coupe. Remplacé à la 62ème minute

Falaye Sacko - Montpellier



Défaite 1-0 à Pau en Coupe. Entré à la 82ème minute

Ronaël Pierre-Gabriel- Strasbourg



Défaite 0-0 (tab 4-5) contre Angers en Coupe. Remplacé à la 64ème minute.

Sada Thioub - Angers



Victoire 0-0 (5-4 tab) à Strasbourg en Coupe. Remplacé à la 68ème minute.

Paul Bernardoni - Angers



Victoire 0-0 (5-4 tab) à Strasbourg en Coupe. A joué toute la rencontre.

Nolan Roux- Châteauroux



Défaite 1-3 contre le PSG en Coupe. Passeur sur le but. Remplacé à la 84ème minute

Neal Maupay - Everton



Défaite 3-1 à Manchester United en Cup. Remplacé à la 69ème minute

Zaydou Youssouf - Famalicao



Victoire 2-1 contre Vizela. Entré à la 93ème minute.

Baptiste Valette - Cholet



Défaite 1-4 contre Red Star. A joué toute la rencontre

Nathanaël Dieng - Red Star



Victoire 4-1 à Cholet. Entré à la 87ème minute

Eric Bauthéac - Nea Salamis



Victoire 2-0 contre Enosis. Entré à la 61ème minute.