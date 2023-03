[RÃ©sultats, vendredi] Hamidou Keyta buteur contre Keshla

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Match nul 2-2 contre Keshla. Buteur à la 29ème minute.

Averti à la 62ème minute. A joué toute la rencontre

Anthony Modeste - Dortmund



Victoire 2-1 contre Leipzig. Entré à la 72ème minute.

Zaydou Youssouf - Famalicao



Défaite 2-0 à Benfica. A joué toute la rencontre. Averti à la 62ème minute.

Danijel Aleksic - Basaksehir



Défaite 1-0 à Alanyaspor. Entré à la 59ème minute.

Samy Baghdadi - Dunkerque



Victoire 1-0 contre Châteauroux. Remplacé à la 46ème minute.

Nolan Roux- Châteauroux



Défaite 1-0 à Dunkerque. Remplacé à la 63ème minute

Maxence Rivera - Le Puy



Victoire 3-2 contre Sedan. Remplacé à la 87ème minute

Fabien Lemoine - Versailles



Défaite 2-1 à Nancy. A joué toute la rencontre

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Défaite 3-0 à Avranches. A joué toute la rencontre.

Frédéric Injai, Cholet



Défaite 2-0 à Concarneau. Remplacé à la 71ème minute.

Baptiste Valette - Cholet



Défaite 2-0 à Concarneau. A joué toute la rencontre.

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Victoire 2-1 contre Perth Glory. A joué toute la rencontre.

Naïs Djouahra - Rijeka



Victoire 2-0 à Istra 1961. Entré à la 85ème minute.

Alexandros Katranis - Piast Gliwice



Victoire 2-0 à Stal Mielec. Remplacé à la 46ème minute

Mickaël Panos - AFK Csikszereda (Roumanie)



Défaite 1-0 à Otelul Galati. Entré à la 74ème minute.

Kubilay Aktas - Altinordu



Défaite 2-1 à Pendikspor. Entré à la 72ème minute.