[RÃ©sultats, vendredi] Guendouz, Baghdadi vainqueurs

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Alexis Guendouz - CR Belouizdad



Victoire 2-0 contre Zamalek. A joué toute la rencontre

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Victoire 2-1 à Nottingham Forest. Remplacé à la mi-temps

Bafé Gomis- Galatasaray



Défaite 2-1 à Konyaspor. Entré à la 86ème minute

Samy Baghdadi - Dunkerque



Victoire 3-2 contre Villefranche. Remplacé à la 76ème minute.

Nathanaël Dieng - Red Star



Match nul 1-1 à Bourg-Peronnas. Entré à la 63ème minute

Arsène Elogo - Le Puy



Match nul 1-1 contre Paris 13 Atletico. Entré à la 57ème minute

Bilal Benkhedim - Le Puy



Match nul 1-1 contre Paris 13 Atletico. Entré à la 79ème minute

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Match nul 1-1 au Puy. A joué toute la rencontre.

Nolan Roux- Châteauroux



Victoire 1-0 à Nancy. Remplacé à la 77ème minute

Teninsoun Sissoko - Turbine Postdam



Défaite 5-0 à Wolfsbourg. Remplacé à la 31ème minute.

Kubilay Aktas - Altinordu



Victoire 2-1 contre Tuzlaspor. Entré à la 61ème minute.