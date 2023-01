[RÃ©sultats, vendredi] Gomis buteur ; Rivera expulsÃ©

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 4-0 contre Hatayspor. Buteur à la 76ème minute. Etait entré à la 71ème..

Habib Maïga - Metz



Victoire 2-0 contre Quevilly. A joué toute la rencontre

Alpha Sissoko - Quevilly



Défaite 2-0 à Metz. A joué toute la rencontre

Matthieu Debuchy - Valenciennes



Défaite 2-1 à Dijon. A joué toute la rencontre

Vincent Pajot - Annecy



Victoire 2-0 contre Paris FC. A joué toute la rencontre

Morgan Guilavogui - Paris FC



Défaite 2-0 à Anecy. Entré à la 65ème minute.

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Défaite 4-1 à Kayserispor. Remplacé à la mi-temps.

Kheira Hamraoui - PSG



Victoire 1-0 contre Rodez. Entrée à la 75ème minute.

Chloé Bornes - Rodez



Défaite 1-0 au PSG. Remplacée à la 88ème minute.

Kevin Mayi - Denizlispor



Défaite 0-1 contre Eyupspor. Remplacé à la 90ème minute

Nolan Roux- Châteauroux



Défaite 3-0 au Red Star. Remplacé à la 82ème minute.

Frédéric Injai, Cholet



Victoire 3-1 à Paris 13 Atletico. A joué toute la rencontre. Averti à la 26ème minute

Baptiste Valette - Cholet



Victoire 3-1 à Paris 13 Atletico. A joué toute la rencontre.

Arsène Elogo - Le Puy



Match nul 1-1 contre Nancy. Remplacé à la 62ème minute

Maxence Rivera - Le Puy



Match nul 1-1 contre Nancy. Expulsé à la 51ème minute

Samy Baghdadi - Dunkerque



Match nul 0-0 à Orléans. Entré à la 62ème minute.

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Défaite 1-3 contre Cholet. A joué toute la rencontre.

Nathanaël Dieng - Red Star



Victoire 3-0 contre Châteauroux. Entré à la 84ème minute

Pierre-Yves Polomat - Versailles



Victoire 3-1 à Avranches. A joué toute la rencontre

Fabien Lemoine - Versailles



Victoire 3-1 à Avranches. Remplacé à la 69ème minute