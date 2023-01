[RÃ©sultats, vendredi et samedi] Injai buteur ; Guendouz expulsÃ©

Résultats vendredi et samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Frédéric Injai, Cholet



Victoire 2-0 contre Martigues. Buteur à la 44ème et averti à la 84ème minute. A joué toute la rencontre.

Baptiste Valette - Cholet



Victoire 2-0 contre Martigues. A joué toute la rencontre.

William Saliba - Arsenal



Défaite 1-0 à Manchester City en Cup. Entré à la 46ème minute

Pierre-Yves Polomat - Versailles



Match nul 1-1 contre le Puy. Averti à la 35ème minute. A joué toute la rencontre

Arsène Elogo - Le Puy



Match nul 1-1 à Versailles. Entré à la 63ème minute

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Match nul 1-1 à Dunkerque. A joué toute la rencontre. Averti à la 70ème minute

Nolan Roux- Châteauroux



Victoire 1-0 contre Avranches. A joué toute la rencontre.

Alexis Guendouz -Algérie



Victoire 1-0 contre la Côte d'Ivoire en 1/4 finale de la CHAN. Expulsé à la 20ème minute

Dimitri Payet - Marseille



Match nul 1-1 contre Monaco. Entré à la 86ème minute.

Jordan Veretout - Marseille



Match nul 1-1 contre Monaco. Buteur contre-son-camp à la 17ème minute.

Averti à la 66ème et remplacé à la 86ème minute.

Ruben Aguilar - Monaco



Match nul 1-1 à Marseille. Entré à la 92ème minute

Vincent Pajot - Annecy



Match nul 2-2 à Pau. Averti à la 54ème minute. A joué toute la rencontre.

Henri Saivet - Pau



Match nul 2-2 contre Annecy. A joué toute la rencontre.

Stefan Bajic - Valenciennes



Match nul 1-1 contre Metz. A joué toute la rencontre.

Habib Maïga - Metz



Match nul 1-1 à Valenciennes. A joué toute la rencontre

Dylan Durivaux - Niort



Défaite 3-2 à Nîmes. Averti à la 52ème minute. A joué toute la rencontre

Alpha Sissoko - Quevilly



Victoire 3-1 contre Paris FC. A joué toute la rencontre

Morgan Guilavogui - Paris FC



Défaite 3-1 Quevilly. Averti à la 86ème minute. A joué toute la rencontre

Yvann Maçon - Paris FC



Défaite 3-1 Quevilly. Averti à la 55ème et remplacé à la 63ème minute.

Josuha Guilavogui - Wolfsburg



Défaite 2-1 au Werder Brême. Entré à la 46ème minute.

Anthony Losilla - Bochum



Défaite 5-2 à Mayence. A joué toute la rencontre.

Saidy Janko - Bochum



Défaite 5-2 à Mayence. Remplacé à la 46ème minute

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Défaite 1-2 contre Adana Demirspor. Passeur sur le but. A joué toute la rencontre.

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 4-0 à Giresunspor. Entré à la 88ème minute.

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Match nul 2-2 à Macarthur. A joué toute la rencontre

Yvan Neyou - Leganes



Match nul 0-0 à Eibar. Entré à la 84ème minute

Hernani - Reggiana



Défaite 2-1 à Sudtirol. Remplacé à la 72ème minute

Kubilay Aktas - Altinordu



Match nul 1-1 contre Boluspor. Remplacé à la 61ème minute.

Mylène Chavas - Bordeaux



Victoire 3-0 contre Metz en Coupe. A joué toute la rencontre.

Amélie Delabre - Metz



Défaite 3-0 à Bordeaux en Coupe. A joué toute la rencontre

Kheira Hamraoui - PSG



Victoire 2-0 à Dijon en Coupe. A joué toute la rencontre. Avertie à la 77ème minute

Emily Burns - Dijon



Défaite 0-2 contre le PSG en Coupe. A joué toute la rencontre.

Morgane Martins - Dijon



Défaite 0-2 contre le PSG en Coupe. A joué toute la rencontre.

Rose Lavaud - Dijon



Défaite 0-2 contre le PSG en Coupe. Entrée à la 64ème minute.

Nora Coton-Pelagie - Le Havre



Défaite 2-0 à Fleury en Coupe. A joué toute la rencontre.