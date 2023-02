[RÃ©sultats vendredi] DekokÃ© expulsÃ© ; Aouacheria averti

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Défaite 0-2 contre Châteauroux. Expulsé à la 35ème minute

Bilel Aouacheria - Gil Vicente



Match nul 1-1 contre Vizela. Entré à la 78ème et averti à la 97ème minute.

Nolan Roux- Châteauroux



Victoire 2-0 à Bourg-Peronnas. Entré à la 81ème minute.

Frédéric Injai, Cholet



Défaite 2-0 à Orléans. Remplacé à la 81ème minute.

Baptiste Valette - Cholet



Défaite 2-0 à Orléans. A joué toute la rencontre.

Maxence Rivera - Le Puy



Match nul 0-0 contre Saint-Brieuc. A joué toute la rencontre.

Fabien Lemoine - Versailles



Victoire 2-1 à Dunkerque. A joué toute la rencontre

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Défaite 0-3 contre Wellington Phoenix. A joué toute la rencontre.