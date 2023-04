[RÃ©sultats vendredi] Keyta, Beric (2) et Thioub buteurs ce vendredi

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Match nul 2-2 à Qarabag. Buteur à la 62ème et remplacé à la 75ème inute.

Robert Beric - Tianjin Teda (Chine)



Victoire 2-1 contre Hangzhou Lucheng. Buteur aux 26ème et 29ème minute. A joué toute la rencontre

Sada Thioub - Angers



Défaite 1-2 contre le PSG. Entré à la 69ème et buteur à la 87ème minute.

Makhtar Gueye - Saragosse



Match nul 1-1 à Eibar. Entré à la 79ème minute

Valentin Vada - Real Saragosse



Match nul 1-1 à Eibar. Entré à la 79ème minute

Hernani - Reggiana



Défaite 1-2 contre Brescia. Remplacé à la 84ème minute.

Paul Bernardoni - Angers



Défaite 1-2 contre le PSG. A joué toute la rencontre.

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Match nul 1-1 contre Le Mans. A joué toute la rencontre

Jordan Morel - Bourg-en-Bresse



Match nul 1-1 contre Le Mans. Entré à la 82ème minute

Baptiste Valette - Cholet



Match nul 0-0 à Villefranche. A joué toute la rencontre

Arsène Elogo - Le Puy



Défaite 0-1 contre Orléans. Remplacé à la 71ème minute

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Match nul 2-2 contre Nancy. A joué toute la rencontre. Averti à la 58ème minute.

Pierre-Yves Polomat - Versailles



Victoire 2-1 à Sedan. Remplacé à la 63ème minute

Fabien Lemoine - Versailles



Victoire 2-1 à Sedan. Remplacé à la 29ème minute