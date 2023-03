[RÃ©sultats, vendredi] Baghdadi (2), Roux, Keyta et Rivera buteurs

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Samy Baghdadi - Dunkerque



Victoire 3-0 à Saint-Brieuc. Auteur d'un doublé aux 37ème et 48ème minute. Remplacé à la 63ème.

Hamidou Keyta - Zira (Azerbaidjan)



Match nul 1-1 à Kapaz. Buteur à la 82ème et remplacé à la 91ème minute.

Nolan Roux- Châteauroux



Victoire 4-2 contre Concarneau. Buteur à la 55ème et remplacé à la 68ème minute

Maxence Rivera - Le Puy



Victoire 3-2 au Red Star. Buteur à la 29ème minute. Remplacé à la mi-temps

Jérémy Mellot - Tenerife



Match nul 0-0 à Oviedo. A joué toute la rencontre.

Rémy Cabella - Lille



Match nul 3-3 contre Lyon. A joué toute la rencontre

Jonathan Bamba - Lille



Match nul 3-3 contre Lyon. A joué toute la rencontre. Averti à la 98ème minute.

Anthony Losilla - Bochum



Victoire 2-0 à Cologne. A joué toute la rencontre.

Saidy Janko - Bochum



Victoire 2-0 à Cologne. Entré à la 71ème minute

Frédéric Injai, Cholet



Match nul 1-1 contre Nancy. A joué toute la rencontre.

Baptiste Valette - Cholet



Match nul 1-1 contre Nancy. Averti à la 57ème et remplacé à la 89ème minute.

Ahmad Allée - Orléans



Victoire 2-1 à Villefranche. Entré à la 74ème et averti à la 83ème minute

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Match nul 2-2 contre Martigues. A joué toute la rencontre.