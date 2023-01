[RÃ©sultats, samedi] Aholou, Veretout et Gardino buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Victoire 2-1 à Lyon. Buteur à la 29ème minute.

Averti à la 59ème et remplacé à la 68ème minute.

Jordan Veretout - Marseille



Victoire 3-1 contre Lorient. Buteur à la 59ème minute. Remplacé à la 76ème.

Maëlle Garbino - Bordeaux



Victoire 2-0 contre Dijon. Buteuse à la 2ème minute.

Dimitri Payet - Marseille



Victoire 3-1 contre Lorient. Entré à la 66ème minute

Adil Aouchiche - Lorient



Défaite 3-1 à Marseille. Entré à la 70ème minute.

Marvin Tshibuabua - Seraing (Belgique)



Match nul 1-1 contre Standard Liège. A joué toute la rencontre

Vagner - Seraing



Match nul 1-1 contre Standard Liège. Passeur sur le but. Remplacé dans les arrêts de jeu

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Match nul 0-0 à l'Ajax Amsterdam. Averti à la 45ème minute. A joué toute la rencontre

Kevin Malcuit - Ankarugucu



Défaite 3-1 à Demirspor. A joué toute la rencontre.

Danijel Aleksic - Basaksehir



Défaite 1-0 à Trabzonspor. Entré à la 88ème minute

Mylène Chavas - Bordeaux



Victoire 2-0 contre Dijon. A joué toute la rencontre.

Morgane Martins - Dijon



Défaite 2-0 à Bordeaux. A joué toute la rencontre. Avertie à la 57ème minute

Rose Lavaud - Dijon



Défaite 2-0 à Bordeaux. A joué toute la rencontre.

Nora Coton-Pelagie - Le Havre



Match nul 2-2 à Guingamp. Entrée à la 69ème minute

Makhtar Gueye - Saragosse



Victoire 3-2 à Villareal B. Remplacé à la 46ème minute

Valentin Vada - Real Saragosse



Victoire 3-2 à Villareal B. Entré à la 46ème minute

Jérémy Mellot - Tenerife



Match nul 0-0 contre Ponferradina. A joué toute la rencontre.

Assane Diousse - OFI Crète



Match nul 0-0 au PAOK Salonique. A joué toute la rencontre.

Hernani - Reggiana



Défaite 0-1 contre Spal. A joué toute la rencontre.