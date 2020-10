[RÃ©sultats, vendredi] Belle victoire pour Dovydas Virksas

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui étaient dans le groupe apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus et autres joueurs non retenus.

Dovydas Virksas - Riteriai (Lituanie)



Victoire 4-0 contre Banga. Remplacé à la 59ème minute.

Sidy Sagna - Sfintul (Moldavie)



Match nul 1-1 à Viitorul Orhei.

Assane Diousse - Ankarugucu



Défaite 0-1 contre Kayserispor. A joué toute la rencontre.

Kubilay Aktas - Gaziantep



Match nul 1-1 contre Trabzonspor. Resté sur le banc.

Loïs Diony - Angers



Défaite 6-1 au PSG. Entré à la 68ème minute.

Teninsoun Sissoko - FC Fleury



Défaite 0-3 contre Lyon. A joué toute la rencontre.

Marina Makanza - FC Fleury



Défaite 0-3 contre Lyon. Entrée à la 76ème minute.

Anthony Losilla - Bochum



Match nul 0-0 contre Osnabruck. A joué toute la rencontre.