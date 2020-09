[RÃ©sultats, vendredi] Remy Cabella buteur lors du carton de Krasnodar contre Khimki

Résultats vendredi

Seuls les joueurs et joueuses qui étaient dans le groupe apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus et autres joueurs non retenus.

Rémy Cabella - Krasnodar(Russie)



Victoire 7-2 contre Khimki. Auteur du 5ème but à la 62ème minute. Passeur sur le 4ème. 3ème au classement

Ole Selnaes - Shenzhen



Défaite 2-0 à Jiangsu en Coupe. Averti à la 57ème et averti à la 88ème minute.

Yann M'Vila - Olympiakos



Victoire 3-0 contre Astears Tripolis. Remplacé à la mi-temps. 2ème au classement.

Pauline Peyraud-Magnin- France



Victoire 2-0 en Serbie. A joué toute la rencontre.

Maeva Clemaron - France



Victoire 2-0 en Serbie. Entrée à la 88ème minute.

Nolan Roux- Nîmes



Match nul 0-0 à Lyon. Entré à la 46ème et remplacé à la 90ème minute.

Rudi Garcia - Lyon (entraîneur)



Match nul 0-0 contre Nîmes