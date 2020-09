[RÃ©sultats, samedi] 6 buts pour Courtney Strode en Coupe de Suisse

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui étaient dans le groupe apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus et autres joueurs non retenus.

Courtney Strode - Berne



Victoire 12-0 à Old Boys Bâle en Coupe de Suisse. Auteur de 6 buts. A joué toute la rencontre .

Maëlle Garbino - Bordeaux



Match nul 4-4 à Reims. Entrée à la 65ème minute.

Mylène Chavas - Dijon



Défaite 2-1 à Soyaux. A joué toute la rencontre.

Noémie Carage - Dijon



Défaite 2-1 à Soyaux. Remplacée à la mi-temps.

Rose Lavaud - Dijon



Défaite 2-1 à Soyaux. A joué toute la rencontre.

Marina Makanza - FC Fleury



Match nul 0-0 contre Montpellier. Remplacée à la 74ème minute.

Marion Boishardy - Brest



Défaite 1-3 contre Metz. A joué toute la rencontre.

Anne-Marie Banuta - Brest



Défaite 1-3 contre Metz. A joué toute la rencontre. Avertie en 2ème mi-temps

Lou Mery - Brest



Défaite 1-3 contre Metz. A joué toute la rencontre.

Fleurestine Jaffrelot - Orléans



Défaite 2-0 à Lille. Restée sur le banc.

Candice Gherbi - Metz



Victoire 3-1 à Brest. Titulaire.

Amélie Delabre - Metz



Victoire 3-1 à Brest. Titulaire.

Karima Benameur - Manchester City



Victoire 2-1 à Aston Villa. Restée sur le banc.

Léonie Fleury - Servette Genève



Défaite 2-1 à Zurich. A joué toute la rencontre.

Amandine Soulard - Servette Genève



Défaite 2-1 à Zurich. A joué toute la rencontre.

Marie Duclos - Servette Genève



Défaite 2-1 à Zurich. Restée sur le banc.

Quentin Vieira - Etoile Carouge ( Promotion PL)



Défaite 6-0 à Yverdon. Resté sur le banc. 2ème au classement.

Matt Moussilou - Meyrin, 1. Liga



Match nul 1-1 à Azzurri 90. A joué toute la rencontre. 8ème au classement.

Hervé Musquère - UGS (Entraîneur, 2ème Ligue Inter)



Défaite 4-1 à Italien. 5ème au classement.

Carlos Bocanegra - Atlanta (Directeur technique, Etats-Unis, MLS)



Match nul 1-1 à Orlando City. 4ème de sa poule