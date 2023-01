[RÃ©sultats, semaine] DoublÃ© de Vagner contre Courtrai

Résultats semaine

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Vagner - Seraing



Défaite 3-2 à Courtrai. Double buteur aux 18ème et 60ème minute. A joué toute la rencontre

Marvin Tshibuabua - Seraing (Belgique)



Défaite 3-2 à Courtrai. Remplacé à la 46ème minute

Nathan Dekoké - Bourg-en-Bresse



Victoire 3-1 contre Concarneau. A joué toute la rencontre

Défaite 2-0 à Borgo. A joué toute la rencontre

Jordan Morel - Bourg-en-Bresse



Défaite 2-0 à Borgo. Entré à la 84ème minute

Kevin Mirallas - AEL Limassol



Défaite 1-0 à Omonia Nicosie. Avertie à la 84ème minute. A joué toute la rencontre

Alexis Guendouz - Algérie



Victoire 1-0 contre l'Ethiopie lors de la CHAN. A joué toute la rencontre

Eric Bauthéac - Nea Salamis



Victoire 1-0 à Doxa. Averti à la 16ème et remplacé à la 68ème minute.

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Victoire 3-0 contre Karacabey en Coupe. A joué toute la rencontre.

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 2-1 à Alanyaspor. Remplacé à la 64ème minute

Kevin Monnet-Paquet - Aris Limassol



Défaite 4-2 à Apoel en Coupe. Entré à la 72ème minute

Danijel Aleksic - Basaksehir



Victoire 2-2 (tab 5-3) en Coupe contre Fatih Karagumruk. Remplacé à la 114ème minute

Kevin Malcuit - Ankarugucu



Victoire 1-1 (tab 4-3) en Coupe contre Besiktas. Remplacé à la 87ème minute

Jordan Veretout - Marseille



Victoire 1-0 contre Rennes en Coupe. Remplacé à la 89ème minute

Kheira Hamraoui - PSG



Match nul 4-4 à Fleury. Entré à la 76ème minute

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Défaite 1-0 au Stade Briochin. A joué toute la rencontre.

Samy Baghdadi - Dunkerque



Victoire 1-0 à Concarneau. Remplacé à la 51ème minute.

Kubilay Aktas - Altinordu



Défaite 2-1 à Sakaryaspor. Averti à la 26ème et remplacé à la 88ème minute.

Bilel Aouacheria - Gil Vicente



Victoire 2-1 contre Vitoria Guimaraes. Entré à la 90ème minute