[RÃ©sultats, semaine] Arnaud Nordin buteur contre Marseille

Résultats semaine

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Arnaud Nordin - Montpellier



Match nul 1-1 à Marseille. Buteur à la 12ème et remplacé à la 61ème minute

Germain Sanou -Paris 13 Atletico



Défaite 0-1 contre Red Star. A joué toute la rencontre.

Nathanaël Dieng - Red Star



Victoire 1-0 à Paris 13 Atletico. A joué toute la rencontre

Falaye Sacko - Mali



Défaite 1-0 en Gambie. A joué toute la rencontre

Max-Alain Gradel - Cote d'Ivoire



Victoire 2-0 aux Comores. Entré à la 74ème minute

Jean-Eudes Aholou - Cote d'Ivoire



Victoire 2-0 aux Comores. Remplacé à la 66ème minute.

Youssef Ait-Benasser - Samsunspor



Victoire 5-1 à Boluspor.Remplacé à la 37ème minute

Kubilay Aktas - Altinordu



Victoire 5-2 contre Denizilspor. A joué toute la rencontre.

Kevin Mayi - Denizlispor



Défaite 5-2 à Altinordu. Remplacé dès la 28ème minute

Kheira Hamraoui - PSG



Match nul 1-1 à Wolfsbourg. A joué toute la rencontre

Chloé Bornes - Rodez



Défaite 1-2 contre Reims. Entrée à la 92ème minute

Maeva Clemaron - Servette Genève



Victoire 3-0 contre Zurich en 1/2 finale de la Coupe. A joué toute la rencontre. Averti à la 68ème minute

Dimitri Payet - Marseille



Match nul contre Montpellier. Entré à la 76ème minute.

Jordan Veretout - Marseille



Match nul contre Montpellier. A joué toute la rencontre. Averti à la 45ème minute

Whabi Khazri - Montpellier



Match nul 1-1 à Marseille. A joué toute la rencontre

Falaye Sacko - Montpellier



Match nul 1-1 à Marseille. Remplacé à la mi-temps

Anthony Losilla - Bochum



Match nul 1-1 à Francfort. A joué toute la rencontre. Averti à la 6ème minute

Bilel Aouacheria - Gil Vicente



Défaite 1-0 à Estoril. Entré à la 70ème minute

Eric Bauthéac - Nea Salamis



Match nul 4-4 à Anorthosis. Entré à la 46ème minute

Valentin Vada - Real Saragosse



Match nul 1-1 à Levante. Entré à la 40ème et remplacé à la 54ème minute.

Hernani - Reggiana



Défaite 1-0 au Genoa. Averti à la 69ème et remplacé à la 78ème minute.

Alexandros Katranis - Piast Gliwice



Victoire 1-0 contre Gornok Zabrze. A joué toute la rencontre

Baptiste Valette - Cholet



Défaite 2-0 au Mans. A joué toute la rencontre

Frédéric Injai, Cholet



Défaite 2-0 au Mans. Averti à la 39ème et remplacé à la 63ème minute

Jordan Morel - Bourg-en-Bresse



Victoire 2-1 contre Avranches. Entré à la 83ème minute

Arsène Elogo - Le Puy



Match nul 2-2 contre Martigues. Entré à la 85ème minute