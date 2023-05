[RÃ©sultats, samedi] Nordin, Sacko, Bamba, M.Guilavogui et Djorkaeff buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Arnaud Nordin - Montpellier



Victoire 3-0 à Nantes. Buteur à la 47ème minute. A joué toute la rencontre

Falaye Sacko - Montpellier



Victoire 3-0 à Nantes. Buteur à la 88ème minute. A joué toute la rencontre

Jonathan Bamba - Lille



Victoire 2-1 contre Marseille. Buteur à la 72ème minute. Averti dans la foulée.

Morgan Guilavogui - Paris FC



Victoire 2-1 contre Sochaux. Buteur à la 81ème minute. Etait entré à la mi-temps.

Averti à la 60ème minute

Oan Djorkaeff - Rapperswil



Victoire 4-3 contre Brühl. Buteur à la 39ème minute. A joué toute la rencontre

Rémy Cabella - Lille



Victoire 2-1 contre Marseille. Passeur sur le 2ème but. Entré à la 67ème minute.

Whabi Khazri - Montpellier



Victoire 3-0 à Nantes. Remplacé à la 70ème minute

Jordan Veretout - Marseille



Défaite 2-1 à Lille. A joué toute la rencontre.

Neal Maupay - Everton



Match nul 1-1 à Wolverhampton. Entré à la 81ème minute

Alpha Sissoko - Quevilly



Défaite 4-2 à Saint-Etienne. Remplacé à la 41ème minute

Yvann Maçon - Paris FC



Victoire 2-1 contre Sochaux. Passeur sur le 2ème but.

A joué toute la rencontre

Vincent Pajot - Annecy



Match nul 2-2 à Niort. A joué toute la rencontre. Averti à la 51ème minute

Tyrone Tormin - Niort



Match nul 2-2 contre Annecy. Entré à la 82ème minute

Dylan Durivaux - Niort



Match nul 2-2 contre Annecy. A joué toute la rencontre

Henri Saivet - Pau



Défaite 2-6 contre Bastia. Passeur sur le 1er but. A joué toute la rencontre.

Habib Maïga - Metz



Match nul 1-1 à Guingamp. Entré à la 70ème minute

Anthony Losilla - Bochum



Match nul 1-1 à Hertha Berlin. A joué toute la rencontre.Averti à la 37ème minute

Saidy Janko - Bochum



Match nul 1-1 à Hertha Berlin. A joué toute la rencontre.

Zaydou Youssouf - Famalicao



Défaite 2-4 contre Porto. Averti à la 66ème et remplacé à la 84ème minute.

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Victoire 1-0 contre Istanbulspor. Remplacé à la 89ème minute.

Bafé Gomis- Galatasaray



Victoire 2-0 contre Sivasspor. Entré à la 87ème minute

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Défaite 2-0 à Galatasaray. Remplacé à la 60ème minute.

Robert Beric - Tianjin Teda (Chine)



Match nul 3-3 contre Shandong Luneng. A joué toute la rencontre

Kevin Mirallas - AEL Limassol



Défaite 3-0 à Enosis. Entré à la 64ème minute

Makhtar Gueye - Saragosse



Défaite 1-0 à Ibiza. Entré à la 68ème minute

Valentin Vada - Real Saragosse



Défaite 1-0 à Ibiza. Entré à la 80ème minute

Jérémy Mellot - Tenerife



Victoire 2-1 contre Burgos. A joué toute la rencontre.

Nassim Ouammou - Maccabi Netanya



Défaite 2-0 à Hapoel Beer Sheva. Entré à la 46ème mi-temps

Alice Benoît - Parme



Défaite 3-0 à la Sampdoria. A joué toute la rencontre

Idir Boutrif - Gagra (Géorgie)



Défaite 1-2 contre Saburtalo. Entré à la 67ème minute

Ismaël Diomandé - Petrolul 52



Défaite 3-0 à Arges. Remplacé à la 58ème minute

Enzo Crivelli - Servette Genève



Victoire 1-0 à Winterthur. Entré à la 72ème minute

Maeva Clemaron - Servette Genève



Victoire 2-1 à Saint-Gall. Remplacé à la 58ème minute