[RÃ©sultats, samedi] Morgan Guilavogui et Oan Djorkaeff buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Morgan Guilavogui - Paris FC



Victoire 3-0 contre Niort. Buteur aux 72ème et 86ème minute. A joué toute la rencontre

Oan Djorkaeff - Rapperswil



Victoire 4-1 contre Bulle. Buteur à la 62ème minute. Entré à la 60ème et averti à la 86ème minute .

Faouzi Ghoulam - Angers



Défaite 1-3 contre Lyon. Remplacé à la 70ème minute.

Paul Bernardoni - Angers



Défaite 1-3 contre Lyon. A joué toute la rencontre.

Arnaud Nordin - Montpellier



Match nul 1-1 contre Lens. Remplacé à la 89ème minute

Whabi Khazri - Montpellier



Match nul 1-1 contre Lens. Remplacé à la 89ème minute

Falaye Sacko - Montpellier



Match nul 1-1 contre Lens. A joué toute la rencontre

William Saliba - Arsenal



Victoire 1-0 à Leicester. A joué toute la rencontre

Vincent Pajot - Annecy



Défaite 5-1 à Sochaux. A joué toute la rencontre

Habib Maïga - Metz



Victoire 2-0 contre Nîmes. A joué toute la rencontre

Yvann Maçon - Paris FC



Victoire 3-0 contre Niort. A joué toute la rencontre

Henri Saivet - Pau



Défaite 2-0 à Saint-Etienne. A joué toute la rencontre

Alpha Sissoko - Quevilly



Victoire 1-0 à Laval. A joué toute la rencontre

Matthieu Debuchy - Valenciennes



Match nul 2-2 contre Dijon. A joué toute la rencontre.

Stefan Bajic - Valenciennes



Match nul 2-2 contre Dijon. A joué toute la rencontre.

Ronaël Pierre-Gabriel- Espanyol



Victoire 2-1 contre Majorque. Entré à la 88ème minute.

Vagner - Seraing



Défaite 0-2 contre Malines. Remplacé à la 89ème minute

Oussama Tannane - NEC Nimegue



Victoire 3-0 contre Volendam. Passeur sur le 2ème but. Remplacé à la 90ème minute

Nora Coton-Pelagie - Le Havre



Victoire 2-0 contre Soyaux. Remplacée à la 65ème minute.

Kelly Gadéa - Le Havre



Victoire 2-0 contre Soyaux. A joué toute la rencontre.

Chloé Bornes - Rodez



Défaite 6-0 à Fleury. A joué toute la rencontre.

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Victoire 3-1 à Newcastle. A joué toute la rencontre.

Ben Karamoko - Spartak Varna (Bulgarie)



Victoire 2-1 contre Botev Vratsa. A joué toute la rencontre.

Jérémy Mellot - Tenerife



Défaite 1-0 à Gijon. Entré à la 67ème minute

Yann M'Vila - Olympiakos



Match nul 0-0 contre le Panathinaikos. A joué toute la rencontre

Nassim Ouammou - Maccabi Netanya



Victoire 1-0 contre Hapoel Hadera. Entré à la 78ème minute

Hernani - Reggiana



Victoire 2-1 contre Modène. A joué toute la rencontre. Averti à la 96ème minute.

Alexandros Katranis - Piast Gliwice



Victoire 2-1 contre Cracovia. A joué toute la rencontre.

Kristina Pantelic- Brest



Victoire 2-1 contre Lens. Remplacée à la 64ème minute

Alexandra Atamaniuk- Brest



Victoire 2-1 contre Lens. A joué toute la rencontre

Namnata Traoré - Lens



Défaite 2-1 à Brest. A joué toute la rencontre.

Marion Mancion - Lens



Défaite 2-1 à Brest. A joué toute la rencontre.

Megane Lafond- Clermont



Victoire 3-2 contre Yzeure. Remplacée à la 90ème minute