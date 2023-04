[RÃ©sultats, samedi] MaÃ«lle Garbino buteuse contre Soyaux

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Maëlle Garbino - Bordeaux



Victoire 3-0 contre Soyaux. Buteuse à la 30ème et remplacé à la 70ème minute.

Mylène Chavas - Bordeaux



Victoire 3-0 contre Soyaux. A joué toute la rencontre.

Wesley Fofana - Chelsea



Défaite 1-2 contre Brighton. Remplacé à la 57ème minute

Habib Maïga - Metz



Victoire 3-0 contre Bordeaux. Entré à la 84ème minute

Alpha Sissoko - Quevilly



Match nul 2-2 contre Dijon. A joué toute la rencontre

Vincent Pajot - Annecy



Défaite 3-0 à Bastia. A joué toute la rencontre

Zakaria Bengueddoudj - Annecy



Défaite 3-0 à Bastia. Entré à la 90ème minute

Morgan Guilavogui - Paris FC



Défaite 3-1 à Caen. A joué toute la rencontre.

Yvann Maçon - Paris FC



Défaite 3-1 à Caen. A joué toute la rencontre.

Danijel Aleksic - Basaksehir



Défaite 1-0 à Istanbulspor. A joué toute la rencontre

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Défaite 5-0 à Adana Demirspor. A joué toute la rencontre

Kevin Malcuit - Ankarugucu



Défaite 2-1 à Fenerbahce. A joué toute la rencontre

Julie Debever - Fleury



Victoire 3-1 à Reims. Remplacée à la 92ème minute.

Rose Lavaud - Dijon



Défaite 0-2 contre Le Havre. Remplacée à la 58ème minute.

Nora Coton-Pelagie - Le Havre



Victoire 2-0 à Dijon. Entrée à la 84ème minute.

Kelly Gadéa - Le Havre



Victoire 2-0 à Dijon. A joué toute la rencontre.

Amélie Delabre - Metz



Victoire 3-1 contre Brest. Remplacée dès la 37ème minute

Kristina Pantelic- Brest



Défaite 3-1 à Metz. A joué toute la rencontre

Alexandra Atamaniuk- Brest



Défaite 3-1 à Metz. A joué toute la rencontre

Hernani - Reggiana



Match nul 1-1 à Benevento. A joué toute la rencontre

Enzo Crivelli - Servette Genève



Match nul 0-0 contre Lugano. Remplacé à la 60ème minute

Maeva Clemaron - Servette Genève



Victoire 2-1 à YB Frauen. A joué toute la rencontre

Courtney Strode - FC Bâle



Victoire 3-1 à Saint-Gall. A joué toute la rencontre.

Juliette Vidal - FC Bâle



Victoire 3-1 à Saint-Gall. A joué toute la rencontre.

Oan Djorkaeff - Rapperswil



Victoire 2-1 à Bâle B. Remplacé à la 85ème minute.