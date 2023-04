[RÃ©sultats, samedi] Henri Saivet et Cazim Suljic buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Henri Saivet - Pau



Victoire 2-1 contre Guingamp. Buteur à la 14ème minute. A joué toute la rencontre

Cazim Suljic - Plaisance



Victoire 1-0 contre Vicenza. Buteur à la 25ème minute. A joué toute la rencontre.

Rémy Cabella - Lille



Match nul 1-1 à Auxerre. A joué toute la rencontre

Jonathan Bamba - Lille



Match nul 1-1 à Auxerre. Remplacé à la 78ème minute.

Neal Maupay - Everton



Match nul 0-0 à Crystal Palace. Entré à la 91ème minute.

Habib Maïga - Metz



Victoire 3-1 à Saint-Etienne. Entré à la 64ème et averti à la 90ème minute.

Vincent Pajot - Annecy



Défaite 0-3 contre Rodez. A joué toute la rencontre.

Yvann Maçon - Paris FC



Victoire 3-0 contre Nîmes. A joué toute la rencontre.

Tyrone Tormin - Niort



Défaite 1-2 contre Caen. Entré à la 84ème minute

Alpha Sissoko - Quevilly



Match nul 0-0 au Havre. A joué toute la rencontre.

Anthony Losilla - Bochum



Défaite 1-5 contre Wolfsbourg. A joué toute la rencontre.

Josuha Guilavogui - Wolfsburg



Victoire 5-1 à Bochum. Entré à la 46ème et averti à la 80ème minute.

Marvin Tshibuabua - Seraing (Belgique)



Match nul 1-1 contre Westerlo. A joué toute la rencontre. Averti à la 90ème minute

Zaydou Youssouf - Famalicao



Victoire 3-2 contre Maritimo. Remplacé à la 87ème minute

Alexis Guendouz - CR Belouizdad



Défaite 1-4 contre Mamelodi Sundowns. A joué toute la rencontre

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Défaite 1-3 contre Melbourne Heart. Entré à la 77ème minute.

Eric Bauthéac - Nea Salamis



Défaite 1-0 à Olympiakos Nicosia. Remplacé à la 80ème minute

Assane Diousse - OFI Crète



Match nul 0-0 contre Asteras Tripolis. A joué toute la rencontre.

Yohan Benalouane - Novara



Défaite 2-1 à Trente Calcio. A joué toute la rencontre.

Pauline Peyraud-Magnin- Juventus



Défaite 3-2 à Rome. A joué toute la rencontre.

Courtney Strode - FC Bâle



Match nul 1-1 contre Lucerne. Remplacée à la 58ème minute.

Juliette Vidal - FC Bâle



Match nul 1-1 contre Lucerne. A joué toute la rencontre.

Maeva Clemaron - Servette Genève



Victoire 6-1 contre Aarau. Entrée à la 65ème minute.