[RÃ©sultats, samedi] M.Guilavogui, Aleksic, Mirallas, Benalouane et Delabre buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Morgan Guilavogui - Paris FC



Victoire 4-0 à Chamalières en Coupe. Buteur à la 70ème minute.

Averti à la 78èe minute et remplacé dans la foulée

Danijel Aleksic - Basaksehir



Victoire 3-1 à Kasimpasa Buteur à la 48ème et remplacé à la 80ème minute.

Kevin Mirallas - AEL Limassol



Victoire 2-0 contre KArmiotissa. Buteur à la 46ème et remplacé à la 64ème minute

Yohan Benalouane - Novara (Italie)



Victoire 1-0 à Virtusvecomp Verone. Buteur à la 67ème minute.

Amélie Delabre - Metz



Défaite 3-2 à Strasbourg. Buteuse à la 10ème minute. A joué toute la rencontre

Pierre-Emerick Aubameyang - Chelsea



Match nul 0-0 contre Chelsea. Entré à la 81ème minute.

Kurt Zouma - West Ham



Victoire 2-0 Everton. A joué toute la rencontre. .

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Match nul 0-0 à Crystal Palace. Entré à la 69ème minute.

Théo Braillon, Chambery : Défaite 0-3 contre Lyon en Coupe. A joué toute la rencontre .Théo Blachon, Chambery : Défaite 0-3 contre Lyon en Coupe. A joué toute la rencontre .

Yvann Maçon - Paris FC



Victoire 4-0 à Chamalières en Coupe. Averti à la 64ème et remplacé à la 68ème minute.

Adil Aouchiche - Lorient



Victoire 1-1 (tab 4-1) à Bastia. Remplacé à la 57ème minute.

Sada Thioub - Angers



Victoire 1-0 à Strasbourg Koenigshoffen en Coupe. Remplacé à la 75ème minute

Paul Bernardoni - Angers



Victoire 1-0 à Strasbourg Koenigshoffen en Coupe. A joué toute la rencontre.

Anthony Losilla - Bochum



Victoire 3-1 contre Hertha Berlin. A joué toute la rencontre.

Saidy Janko - Bochum



Victoire 3-1 contre Hertha Berlin. A joué toute la rencontre.

Kenny Rocha Santos - Ostende



Défaite 1-2 contre Cercle Bruges. Remplacé à la 59ème minute

Valentin Eysseric - Kasimpasa



Défaite 1-3 contre Basaksehir. Averti à la 101ème minute. A joué toute la rencontre

Morgane Martins - Dijon



Victoire 1-0 contre Guingamp. A joué toute la rencontre.

Rose Lavaud - Dijon



Victoire 1-0 contre Guingamp. A joué toute la rencontre.

Maëlle Garbino - Bordeaux



Défaite 6-1 à Reims. A joué toute la rencontre.

Mylène Chavas - Bordeaux



Défaite 6-1 à Reims. A joué toute la rencontre.

Nora Coton-Pelagie - Le Havre



Défaite 1-3 contre Paris FC. Passeuse sur le but. Remplacée à la 80ème minute.

Alexis Guendouz - CR Belouizdad



Victoire 1-0 contre la Mozambique lors de la CHAN. A joué toute la rencontre

Léo Lacroix - Western Utd (Australie)



Victoire 1-0 contre Sydney. A joué toute la rencontre.

Assane Diousse - OFI Crète



Victoire 1-0 contre Asteras Tripolis. Remplacé à la 85ème minute

Hernani - Reggiana



Victoire 2-1 contre Ternana. Remplacé à la 85ème minute.

Cazim Suljic - Plaisance



Défaite 1-2 contre Arzignano Valchiampo. Titulaire

Kelly Gago - Sampdoria



Défaite 0-3 contre Milan. Entré à la 46ème minute