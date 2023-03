[RÃ©sultats, samedi] Ghezali, Fofana, Vidal et M.Guilavogui buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Lamine Ghezali- Dinamo Bucarest



Victoire 2-1 à Selimbar. Buteur à la 30ème et remplacé à la 60ème minute.

Wesley Fofana - Chelsea



Victoire 1-0 contre Leeds.Buteur à la 53ème minute.

Averti à la 35ème minute. A joué toute la rencontre.

Juliette Vidal - FC Bâle



Match nul 1-1 à Yverdon. Buteuse à la 4ème minute. A joué toute la rencontre.

Morgan Guilavogui - Paris FC



Défaite 1-2 contre Guingamp. Buteur à la 47ème et remplacé à la 80ème minute.

Youssef Ait-Benasser - Samsunspor



Victoire 2-0 contre Caykur Rizespor. A joué toute la rencontre. Averti à la 33ème minute.

Saidy Janko - Bochum



Défaite 0-2 contre Schalke. Remplacé à la 72ème minute

Vagner - Seraing



Défaite 3-1 au Cercle Bruges. Entré à la 72ème minute

Ricky van Wolfswinkel - FC Twente



Match nul 3-3 contre Heerenveen. A joué toute la rencontre

Maëlle Garbino - Bordeaux



Défaite 0-0 (tab 4-5) contre le PSG. Entrée à la 61ème minute. A raté son TAB

Mylène Chavas - Bordeaux



Défaite 0-0 (tab 4-5) contre le PSG. A joué toute la rencontre

Kheira Hamraoui - PSG



Victoire 0-0 (tab 5-4) à Bordeaux. Remplacée à la 61ème minute.

Gonzalo Bergessio - Tristan Suarez (Argentine)



Défaite 0-4 contre Deportivo Maipu. Remplacé à la 54ème minute

Jérémy Mellot - Tenerife



Défaite 0-1 contre Eibar. A joué toute la rencontre.

Denis Bouanga - Los Angeles



Victoire 3-2 contre Portland. A joué toute la rencontre

Nassim Ouammou - Maccabi Netanya



Match nul 2-2 à Hapoel Ironi Kiryat Shmona. A joué toute la rencontre

Hernani - Reggiana



Défaite 0-1 contre Parme. Remplacé à la 83ème minute

Kurt Zouma - West Ham



Défaite 4-0 à Brighton. Entré à la 69ème minute

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Défaite 2-0 à Manchester City. Entré à la 62ème minute.

William Saliba - Arsenal



Victoire 3-2 contre Bournemouth. A joué toute la rencontre

Courtney Strode - FC Bâle



Match nul 1-1 à Yverdon. Remplacée à la 61ème minute

Maeva Clemaron - Servette Genève



Victoire 4-0 à Rapperswil-Jona. Avertie à la 45ème et remplacée à la 72ème minute

Rémy Cabella - Lille



Match nul 1-1 à Lens. A joué toute la rencontre

Jonathan Bamba - Lille



Match nul 1-1 à Lens. A joué toute la rencontre

Vincent Pajot - Annecy



Défaite 0-3 contre Metz. A joué toute la rencontre

Loris Néry - Grenoble



Défaite 1-0 à Dijon. Remplacé à la 81ème minute

Dylan Durivaux - Niort



Défaite 2-3 contre Rodez. A joué toute la rencontre

Yvann Maçon - Paris FC



Défaite 1-2 contre Guingamp. A joué toute la rencontre.

Henri Saivet - Pau



Défaite 1-0 à Ameins. A joué toute la rencontre.

Alpha Sissoko - Quevilly



Match nul 1-1 contre Valenciennes. A joué toute la rencontre

Matthieu Debuchy - Valenciennes



Match nul 1-1 à Quevilly. A joué toute la rencontre. Averti à la 64ème minute.

Stefan Bajic - Valenciennes



Match nul 1-1 à Quevilly. A joué toute la rencontre.