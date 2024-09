[RÃ©sultats, samedi] Delabre (3), Strode (2), Camara et Honorat buteurs

Resultats, samedi

Mahdi Camara - Brest



Victoire 4-0 contre Saint-Etienne. Buteur à la 10ème minute. A joué toute la rencontre

Franck Honorat - Monchengladbach



Victoire 2-0 à Bochum. Passeur sur le 1er but et auteur du second à la 78ème minute. Remplacé à la 82ème.

Amélie Delabre - Anderlecht



Victoire 5-0 à Westerlo. Auteuse d'un triplé

Courtney Strode - Young Boys



Victoire 4-0 à Rapperswil. Marque un doublé aux 52ème et 72ème minute. A joué toute la rencontre

Whabi Khazri - Montpellier



Défaite 1-3 contre Nantes. Entré à la 63ème minute

Falaye Sacko - Montpellier



Défaite 1-3 contre Nantes. A joué toute la rencontre

Neal Maupay - Marseille



Victoire 3-1 à Toulouse. Entré à la 76ème minute

William Saliba - Arsenal



Match nul 1-1 contre Brighton. A joué toute la rencontre

Makhtar Gueye - Blackburn



Match ul 1-1 à Burnley. Passeur sur le but.

Averti à la 31ème et expulsé à la 57ème minute.

Anthony Losilla - Bochum



Défaite 0-2 contre Gladbach. Remplacé à la mi-temps .

Niels Nkounkou - Francfort



Victoire 3-1 contre Hoffenheim. Remplacé à la 80ème minute

Irvin Cardona - Espanyol Barcelone



Victoire 2-1 contre Vallecano. Entré à la 46ème minute

Yvan Neyou - Leganes



Défaite 0-1 contre Majorque. Entré à la 46ème et averti à la 89ème minute

Eliaquim Mangala - Estoril



Match nul 0-0 à Boavista. Averti à la 90+2ème minute. A joué toute la rencontre.

Danijel Aleksic - Konyaspor



Match nul 0-0 contre Kayserispor. Remplacé à la 66ème minute

Samy Baghdadi - Versailles



Match nul 0-0 contre Nancy. Entré à la 74ème minute.

Ignacio Ramirez - Newell's old Boys



Match nul 0-0 contre Belgrano. Remplacé à la 79ème minute

Juliette Vidal - Bayer 04



Victoire 3-2 à Fribourg. Avertie à la 63ème minute. A joué toute la rencontre.

Jérémy Mellot - Tenerife



Match nul 2-2 à Cadix. A joué toute la rencontre.

Alice Benoît - Sampdoria



Défaite 5-0 à Inter Milan. Remplacée à la 46ème minute.

Jeremie Porsan-Clemente - Valmiera BSS



Victoire 4-0 contre Metta. Remplacé à la 61ème minute

Mickaël Panos - Voluntari



Défaite 2-1 à Metaloglobus. A joué toute la rencontre.

Paul Bernardoni - Yverdon



Victoire 2-0 contre Grasshopper. A joué toute la rencontre.

Maeva Clemaron - Servette Genève



Victoire 2-0 contre Aarau. A joué toute la rencontre

Thais Hurni - Young Boys



Victoire 4-0 à Rapperswil. Entrée à la 57ème minute

Kubilay Aktas - Umraniyespor



Match nul 2-2 contre Fatih KAragumruck. Entré à la 74ème minute

Entraineurs