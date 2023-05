[RÃ©sultats, samedi] Clemaron (2), Losilla, Crivelli et Djorkaeff buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Maeva Clemaron - Servette Genève



Victoire 8-1 contre Aarau. Buteuse aux 42ème et 45ème minute. Remplacée à la 68ème

Anthony Losilla - Bochum



Victoire 3-2 contre Augsbourg. Buteur à la 62ème minute. A joué toute la rencontre.

Enzo Crivelli - Servette Genève



Victoire 5-0 contre Sion. Entré à la 66ème et buteur à la 85ème minute

Oan Djorkaeff - Rapperswil



Victoire 4-3 à Zurich B. Buteur à la 68ème minute. Averti dans la foulée.

Jean-Eudes Aholou - Strasbourg



Victoire 2-0 contre Nice. Entré à la 92ème minute.

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Match nul 2-2 à Leeds. Entré à la 73ème minute.

Alpha Sissoko - Quevilly



Match nul 0-0 contre Bordeaux. A joué toute la rencontre. Averti à la 94ème minute

Habib Maïga - Metz



Victoire 1-0 contre Grenoble. Entré à la 75ème minute

Morgan Guilavogui - Paris FC



Match nul 0-0 à Rodez. Averti à la 39ème et remplacé à la 52ème minute.

Yvann Maçon - Paris FC



Victoire 2-1 à Amiens en Coupe de France. A joué toute la rencontre.

Henri Saivet - Pau



Match nul 1-1 à Pau. A joué toute la rencontre.

Dylan Durivaux - Niort



Défaite 2-1 à Bastia. Averti à la 47ème minute. A joué toute la rencontre

Josuha Guilavogui - Wolfsburg



Victoire 2-1 contre Hoffenheim. A joué toute la rencontre.

Averti à la 49ème et buteur csc à la 93ème minute

Saidy Janko - Bochum



Victoire 3-2 contre Augsbourg. A joué toute la rencontre.

Zaydou Youssouf - Famalicao



Match nul 0-0 à Vizela. A joué toute la rencontre.

Kheira Hamraoui - PSG



Défaite 2-1 contre Lyon en finale de la Coupe. A joué toute la rencontre

Gonzalo Bergessio - Tristan Suarez (Argentine)



Défaite 1-0 à Gimnasia Jujuy. Remplacé à la 66ème minute

Valentin Vada - Real Saragosse



Victoire 2-0 contre Carthagène. Remplacé à la 69ème minute.

Assane Diousse - OFI Crète



Victoire 2-0 à Panaitolikos. A joué toute la rencontre.

Hernani - Reggiana



Défaite 1-0 à Bari. A joué toute la rencontre.

Ismaël Diomandé - Petrolul 52



Défaite 0-1 contre Hermannstadt. Entré à la 63ème et averti à la 81ème minute

Courtney Strode - FC Bâle



Défaite 1-0 à Grasshopper Zurich. Remplacé à la 78ème minute

Juliette Vidal - FC Bâle



Défaite 1-0 à Grasshopper Zurich. A joué toute la rencontre.