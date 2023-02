[RÃ©sultats, samedi] Cabella et Pajot buteurs ; Pierre-Gabriel expulsÃ©

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Rémy Cabella - Lille



Victoire 3-1 à Rennes. Buteur à la 85ème minute. Etait entré à la 63ème.

Vincent Pajot - Annecy



Défaite 3-2 à Saint-Etienne. Buteur à la 17ème et passeur sur le 2ème but. A joué toute la rencontre.

Jonathan Bamba - Lille



Victoire 3-1 à Rennes. Remplacé à la 84ème minute.

William Saliba - Arsenal



Défaite 1-0 à Everton. A joué toute la rencontre

Neal Maupay - Everton



Victoire 1-0 contre Arsenal. Entré à la 62ème et averti à la 96ème minute

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Match nul 1-1 contre West Ham. Remplacé à la 69ème minute.

Anthony Losilla - Bochum



Victoire 5-2 contre Hoffenheim. A joué toute la rencontre. Passeur sur le 5ème but.

Saidy Janko - Bochum



Victoire 5-2 contre Hoffenheim. A joué toute la rencontre.

Ronaël Pierre-Gabriel- Espanyol



Match nul 1-1 contre Osasuna. Expulsé à la 45+4ème minute.

Marvin Tshibuabua - Seraing (Belgique)



Victoire 2-1 contre Louvain. A joué toute la rencontre. Psseur sur le 2ème but.

Vagner - Seraing



Victoire 5-0 contre Alanyaspor. Remplacé à la 88ème minute

Max-Alain Gradel - Sivasspor



Victoire 1-0 contre Besiktas. Remplacé à la 90+8ème minute.

Morgane Martins - Dijon



Défaite 2-0 au Paris FC. A joué toute la rencontre.

Rose Lavaud - Dijon



Défaite 2-0 au Paris FC. A joué toute la rencontre.

Maeva Bernard - Clermont



Défaite 0-5 contre Saint-Etienne. Entrée à la 65ème minute.

Megane Lafond- Clermont



Défaite 0-5 contre Saint-Etienne. Remplacée à la 86ème minute.

Alexis Guendouz - CR Belouizdad



Défaite 0-0 (tab 4-5) contre le Sénégal en finale de la CHAN. A joué toute la rencontre

Yvan Neyou - Leganes



Victoire 1-0 contre Gijon. Entré à la 77ème minute

Jérémy Mellot - Tenerife



Victoire 1-0 contre Albacete. A joué toute la rencontre.

Assane Diousse - OFI Crète



Match nul 0-0 contre Pas Giannina. Remplacé à la 72ème minute

Bryan Dabo - Aris Salonique



Défaite 1-0 à Ionikos. Remplacé à la 78ème minute.

Nassim Ouammou - Maccabi Netanya



Victoire 2-0 à Hapoel Jerusalem. Remplacé à la 85ème minute

Pauline Peyraud-Magnin- Juventus



Défaite 1-2 contre Milan. A joué toute la rencontre.

Alice Benoît - Parme



Match nul 0-0 à Pomigliano. Entrée à la 88ème minute.

Alexandros Katranis - Piast Gliwice



Défaite 1-0 à Rakow Czestochowa. Entré à la 59ème minute.

Enzo Crivelli - Servette Genève



Défaite 3-0 à Saint-Gall. Entré à la 69ème minute

Selim Kayaci - Fethiyespor



Match nul 0-0 à Diyarbekirspor.A joué toute la rencontre.