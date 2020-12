[RÃ©sultats, samedi] Zouma, Keyta, Strode et Fleury buteurs ce samedi

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui ont joué apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus, restés sur le banc et autres joueurs non retenus.

Kurt Zouma - Chelsea



Victoire 3-1 contre Leeds. Auteur du 2ème but à la 61ème minute. A joué toute la rencontre.

Hamidou Keyta - Botosani



Match nul 2-2 à Sepsi. Buteur à la 53ème minute. Remplacé à la 83ème.

Courtney Strode - Berne



Victoire 2-1 à Lucerne. Buteuse à la 78ème minute. Remplacée à la 83ème

Léonie Fleury - Servette Genève



Victoire 2-0 contre Zurich. Entrée à la 63ème. Passeuse sur le 1er but et buteuse à la 94ème minute.

Maëlle Garbino - Bordeaux



Victoire 2-1 contre Soyaux. A joué toute la rencontre.

Alice Benoît - Soyaux



Défaite 32-1 à Bordeaux. A joué toute la rencontre.

Mylène Chavas - Dijon



Match nul 0-0 contre Reims. A joué toute la rencontre.

Noémie Carage - Dijon



Match nul 0-0 contre Reims. A joué toute la rencontre.

Rose Lavaud - Dijon



Match nul 0-0 contre Reims. Remplacé à la 88ème minute.

Teninsoun Sissoko - FC Fleury



Victoire 1-0 à Guingamp. A joué toute la rencontre.

Augusto Fernandez - Cadix



Victoire 2-1 contre Barcelone. Entré à la 80ème minute

Saidy Janko - Valladolid



Défaite 2-0 à l'Atletico Madrid. Entré à la 73ème minute

Pierre-Yves Polomat - Genclerbirligi



Victoire 2-1 contre Alanyaspor. Averti à la 72ème et remplacé à la 86ème minute

Ibrahim Sissoko - BB Erzurumspor



Défaite 2-0 à Konyaspor. Remplacé à la 18ème minute.

Danijel Aleksic -Istanbul BB



Match nul 1-1 à Yeni Malatyaspor. Entré à la 88ème minute

Alexis Guendouz - USM Alger



Match nul 2-2 à JS Saoura. A joué toute la rencontre

Naïs Djouhara - Mirandes



Match nul 0-0 contre Lugo. Entré à la 68ème minute.

Kheira Hamraoui - Barcelone



Victoire 9-0 contre Santa Teresa. A joué toute la rencontre

Pauline Peyraud-Magnin- Atletico Madrid



Match nul 3-3 à Athletic club. A joué toute la rencontre

Yohan Benalouane - Aris Salonique



Match nul 2-2 à Atromitos. Entré à la 42ème minute.

Oussama Tannane - Vitesse Arnheim



Défaite 2-1 à Zwolle. Passeur sur le but. Remplacé à la 71ème minute.

Rémy Cabella - Krasnodar(Russie)



Victoire 5-0 contre Voldograd. Entré à la 46ème minute

Amandine Soulard - Servette Genève



Victoire 2-0 contre Zurich. A joué toute la rencontre.

Patrice Carteron - Al Taawon (Arabie Saoudite)



Match nul 1-1 à Al Batin

Jean-Luc Vasseur - Lyon



Victoire 3-1 au Havre.

Alain Geiger - Servette Genève (Entraîneur)



Défaite 1-0 au FC Bâle.