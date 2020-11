[RÃ©sultats, samedi] Honorat, Garbino, Lavaud, Zouma et Keyta buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs qui étaient dans les groupes apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus et autres joueurs non retenus.

Franck Honorat - Brest



Défaite 2-1 à Rennes . Buteur à la 57ème minute. Averti à la 64ème et remplacé à la 83ème minute.

Maëlle Garbino - Bordeaux



Victoire 5-1 contre Dijon. Marque le 5ème but à la 87ème minute. Entrée à la 62ème et avertie 7 minutes plus tard

Rose Lavaud - Dijon



Défaite 5-1 à Bordeaux. Ouvre le score à la 5ème minute.

Kurt Zouma - Chelsea



Victoire 3-0 à Burnley Marque le 2ème but à la 63ème minute. A joué toute la rencontre.

Hamidou Keyta - Botosani



Défaite 2-3 contre Uta Arad. Buteur à la 28ème minute. A joué toute la rencontre.

Camille Catala - Paris FC



Victoire 3-1 contre Reims. Entrée à la 83ème minute.

Alice Benoît - Soyaux



Défaite 0-1 contre Issy. Remplacée à la 64ème minute.

Mylène Chavas - Dijon



Défaite 5-1 à Bordeaux. A joué toute la rencontre.

Noémie Carage - Dijon



Défaite 5-1 à Bordeaux. Entrée à la 56ème minute.

Ignacio Piatti - San Lorenzo (Argentine)



Match nul 0-0 à Argentinos. Entré à la 86ème minute.

Yann M'Vila - Olympiakos



Victoire 2-0 contre Apollon. Entré à la 40ème minute.

Hernani - Parme



Match nul 2-2 à Inter Milan. Passeur sur le 1er but. Averti à la 23ème minute. A joué toute la rencontre.

Dovydas Virksas - Riteriai (Lituanie)



Défaite 1-0 à Kauno Zalgiris. Entré à la 60ème minute.

Ben Karamoko - Aalesund (Norvège)



Victoire 1-0 à Haugesund. Remplacé à la 73ème minute.

Bilel Aouacheria - Farense



Match nul 1-1 à Belenenses. Remplacé à la 67ème minute.

Kevin Mirallas - Gaziantep



Match nul 1-1 à Genclerbirligi. Averti à la 73ème et remplacé à la 90ème minute

Pierre-Yves Polomat - Genclerbirligi





Match nul 1-1 contre Gaziantep. Passeur sur le but. A joué toute la rencontre.

Assane Diousse - Ankarugucu



Défaite 1-0 à Galatasaray. Averti à la 45ème et remplacé à la 85ème minute.

Kevin Mayi - Umraniyespor



Victoire 1-0 à Giresunspor. Remplacé à la 80ème minute

Selim Kayaci - Sancaktepe FK





Défaite 2-0 à Manisa. A joué toute la rencontre. Averti à la 40ème minute.

Match nul 1-1 contre Kastamonuspor. A joué toute la rencontre