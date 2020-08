[RÃ©sultats, samedi] Bautheac (2) et Jorginho buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs qui étaient dans le groupe apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus et autres joueurs non retenus.

Eric Bauthéac - Omonia Nicosie



Match nul 2-2 à Pafos. Auteur des 2 buts aux 56ème et 64ème minutes. Remplacé à la 67ème.

Jorginho - Ludogorets



Victoire 4-1 à Cherno More. Auteur du 3ème but à la 73ème minute. Etait entré 3 minutes plus tôt. 1er au classement.

Mickaël Panos - FC Pafos



Match nul 2-2 contre Omonia. A joué toute la rencontre.

Julie Debever - Inter Milan



Défaite 4-0 à Florence en ouverture du championnat. Remplacé à la 79ème minute.

Ben Karamoko - FK Haugesund (Norvège)



Victoire 3-1 à AAlesund. Resté sur le banc. 9ème au classement.

Léonie Fleury - Servette Genève



Victoire 1-0 à Saint-Gall. A joué toute la rencontre

Amandine Soulard - Servette Genève



Victoire 1-0 à Saint-Gall. A joué toute la rencontre

Marie Duclos - Servette Genève



Victoire 1-0 à Saint-Gall. Entrée à la 84ème minute

Patrice Carteron - Zamalek (Egypte)



Victoire 3-1 contre Al Ahly. 2ème au classement

Jean-Luc Vasseur - Lyon



Victoire 2-1 contre Bayern Munich en 1/4 de la LDC

Hervé Musquère - UGS (Entraîneur, 2ème Ligue Inter)



Victoire 4-2 au FC Sierre en ouverture du championnat