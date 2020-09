[RÃ©sultats, samedi] Gueye et Tannane buteurs

Résultats samedi

Seuls les joueurs et joueuses qui étaient dans le groupe apparaissent ci-dessous, excluant les blessés, suspendus et autres joueurs non retenus.

Makhtar Gueye - Ostende



Victoire 3-1 contre Louvain. Buteur à la 60ème minute. Averti à la 32ème et remplacé à la 69ème minute

Oussama Tannane - Vitesse Arnheim



victoire 2-0 contre Sparta Rotterdam. Ouvre le score à la 27ème minute. A joué toute la rencontre.

Paul Baysse - Bordeaux



Défaite 2-1 à Lens. Expulsé à la 58ème minute.

Ruben Aguilar - Monaco



Défaite 2-1 à Rennes. A joué toute la rencontre.

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal



Victoire 2-1 contre West Ham. Passeur sur le 1er but. A joué toute la rencontre.

Mickaël Panos - FC Pafos



Match nul 2-2 contre Achna. Entré à la 80ème minute. 12ème au classement.

Jordan Veretout - AS Roma



Match nul 0-0 à Hellas Verone. A joué toute la rencontre.

Anthony Vacheron - Union Titus Petange



Défaite 2-1 à Wiltz. A joué toute la rencontre. 9ème au classement.

Paulo Machado - Leixoes (L2)



Match nul 0-0 à Arouca. Remplacé à la 53ème minute.

Quentin Vieira - Etoile Carouge ( Promotion PL)



Victoire 3-1 à Bellinzone. Entré à la 78ème minute. 6ème au classement.

Oscar Garcia - Celta Vigo (D1, entraîneur)



Victoire 2-1 contre Valence.

Jean-Louis Gasset - Bordeaux (entraîneur)



Défaite 2-1 à Lens.

Ghislain Printant - Bordeaux (entraîneur-adjoint)



Défaite 2-1 à Lens.