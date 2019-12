[Angleterre] Maouche buteur contre Crawley

Voici les résultats des Anciens Joueurs qui évoluent au Royaume-Uni cette saison après leur rencontre de ce week-end.



2ème Ligue

Mohamed Maouche - Oldham



Victoire 2-1 contre Crawley. Auteur du second but à la 58ème et remplacé à la 82ème minute. 20ème au classement.

Premiere League

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal



Match nul 0-0 à Everton. Remplacé à la 78ème minute.

Kurt Zouma - Chelsea



Défaite 2-0 à Tottenham. A joué toute la rencontre. Averti à la 31ème minute.

Neal Maupay - Brighton



Défaite 0-1 contre Sheffield United. A joué toute la rencontre.

Allan Saint-Maximin - Newcastle



Victoire 1-0 contre Crystal Palace. Pas dans le groupe.

ChampionShip

Yohan Benalouane- Nottingham Forest



Défaite 2-1 à Huddersfield. Pas dans le groupe.

Ecosse

Oan Djorjkaeff - Saint-Mirren



Match nul 0-0 à Saint Johnstone. Resté sur le banc. 9ème au classement.