[National 3] Tyrone Tormin buteur contre Chauray

National 3

Voici les r√©sultats du week-end concernant les anciens joueurs du National 3 Thibault Balp , Agde : Victoire 4-0 √† Montferrier. A jou√© toute la rencontre. Yoann Mollo , Istres : Match nul 1-1 contre Beaucaire. Averti √† la 60√®me minute. A jou√© toute la rencontre Makan Macalou , Poitiers : Match nul 1-1 √† chateauneuf/Loire. Remplac√© √† la 72√®me minuteAurelien Javelle, Chatellerault : Victoire 1-0 √† Ouest tourangeau. A jou√© toute la rencontreYoann Greco, Chatellerault : Victoire 1-0 √† Ouest tourangeau. Remplac√© √† la 77√®me minute Tyrone Tormin , Niort B : Match nul 2-2 √† Chauray. Buteur √† la 5√®me et remplac√© √† la 59√®me minuteCacharel Kashale, Vitr√© : Victoire 3-1 contre Rennes B. A jou√© toute la rencontre Adrien Fleury , Sainte-Genevi√®ve : Victoire 1-0 √† Montrouge. Pas dans le groupe Lucas Calodat , Troyes B : D√©faite 0-1 contre Thaon. A jou√© toute la rencontreAbass Ma√Įga, Thionville : Victoire 3-0 contre Prix-les-Mezieres. Pas dans le groupeLenny Monfort, Dijon B : Victoire 1-0 √† Selongey. A jou√© toute la rencontreMatth√©o Marsac, Is Selongey : D√©faite 0-1 contre Dijon B. Remplac√© √† la 58√®me minuteValentin Cenatiempo, Lyon Duch√®re : Victoire 2-1 contre Saint-Priest. Pas dans le groupeHugo di Piazza, Espaly : Match nul 2-2 contre Feurs. Remplac√© d√®s la 20√®me minuteGabay Allaigre, Espaly : Match nul 2-2 contre Feurs. Averti √† la 43√®me et remplac√© √† la 74√®me minuteKais Bendriss, Espaly : Match nul 2-2 contre Feurs. entr√© √† la 83√®me minuteMarwane Hammouche, Espaly : Match nul 2-2 contre Feurs. Pas dans le groupe Jordan Halaimia , Feurs : Match nul 2-2 √† Espaly. Remplac√© √† la 79√®me minuteSamy Messili, Feurs : Match nul 2-2 √† Espaly. Entr√© √† la 79√®me minuteMehdi Zerguine, Feurs : Match nul 2-2 √† Espaly. Entr√© √† la 79√®me minute Benjamin Aulagnier , Feurs: Match nul 2-2 √† Espaly. Pas dans la groupe Mathis Mezaber , Feurs : Match nul 2-2 √† Espaly. A jou√© toute la rencontre Anis Aguir , Feurs : Match nul 2-2 √† Espaly. Averti √† la 21√®me minuteKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Match nul 1-1 √† Ain sud. A jou√© toute la rencontre Thomas Vogel , Limonest : Match nul 0-0 contre Chassieu Decines. A jou√© toute la rencontreNail Vernet, Limonest : Match nul 0-0 contre Chassieu Decines. A jou√© toute la rencontre. Averti √† la 77√®me minuteCl√©ment Etchebar, Chassieu-Decines : Match nul 0-0 √† Limonest. Entr√© √† la 46√®me minuteKoceila Kara, Valence : Victoire 1-0 √† Chambery. Entr√© √† la 76√®me minuteJawad Bourderbane, Valence : Victoire 1-0 √† Chambery. Entr√© √† la 64√®me et averti √† la 88√®me minuteTh√©o Braillon, Chambery : D√©faite 0-1 √† Valence. A jou√© toute la rencontreTeo rolland, Chambery : D√©faite 0-1 √† Valence. A jou√© toute la rencontreMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : D√©faite 0-2 contre Clermont B. Entr√© √† la 77√®me minute Adrien Valente , Hauts Lyonnais : D√©faite 0-2 contre Clermont B. A jou√© toute la rencontre