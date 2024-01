[Scores, N3] Theo Braillon buteur contre Lyon B

National 3

Voici les resultats du week-end concernant les anciens joueurs du National 3 Thibault Balp , Agde : Match nul 4-4 ? Montpellier B. CSC a a 90eme minute. A jou? toute la rencontre Yoann Mollo , Istres : Defaite 1-3 contre Marseille B. A joue toute la rencontre Makan Macalou , Poitiers : Match nul 0-0 contre Montlouis. Averti a la 49eme et sorti a la 71eme minuteAurelien Javelle, Chatellerault : Victoire 3-2 contre Chateauroux B. Pas dans le groupeYoann Greco, Chatellerault : Victoire 3-2 contre Chateauroux B. Pas dans le groupe Tyrone Tormin , Niort B : Victoire 2-1 contre Vendee Poiree. Pas dans le groupeCacharel Kashale, Vitr? : Victoire 4-2 a Rennes TA. A jou? toute la rencontre Adrien Fleury , Linas-Montlh?ry : Pas de rencontre Lucas Calodat , Troyes B : Pas de rencontreGabin Sabathi?, Strasbourg : Defaite 2-0 au FC Metropole Troyenne. Reste sur le bancLenny Monfort, Dijon B : Match nul 1-1 contre Pontarlier. A joue toute la rencontreMatth?o Marsac, Is Selongey : Pas de rencontreValentin Cenatiempo, Lyon Duch?re : Match nul 1-1 a Ain Sud. Pas dans le groupe Thomas Vogel , Limonest : Pas de rencontreNail Vernet, Limonest : Pas de rencontr?Cl?ment Etchebar, Chassieu-Decines : Defaite 3-0 a Saint-Priest. Averti a la 33eme et sorti a la 67eme minuteHugo di Piazza, Espaly : Victoire 1-0 a Valence. Pas dans le groupeGabay Allaigre, Espaly : Victoire 1-0 a Valence. A joue toute la rencontreKais Bendriss, Espaly : Victoire 1-0 a Valence. Reste sur le bancMarwane Hammouche, Espaly : Victoire 1-0 a Valence. Pas dans le groupeKoceila Kara, Valence : Defaite 0-1 contre Espaly. Pas dans le groupeJawad Bourderbane, Valence : Defaite 0-1 contre Espaly. Entre a la 24eme et sorti a la 78eme minuteKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Defaite 0-1 contre Feurs. Pas dans le groupe Jordan Halaimia , Feurs : Victoire 1-0 a Vaulx-en-Velin. A joue toute la rencontreSamy Messili, Feurs : Victoire 1-0 a Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupeMehdi Zerguine, Feurs : Victoire 1-0 a Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupe Benjamin Aulagnier , Feurs: Victoire 1-0 a Vaulx-en-Velin. Sorti a la 68eme minute Mathis Mezaber , Feurs : Victoire 1-0 a Vaulx-en-Velin. A joue toute la rencontre Anis Aguir , Feurs : Victoire 1-0 a Vaulx-en-Velin. A joue toute la rencontreAxel Kacou, Feurs : Victoire 1-0 a Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupeThibault Blanchard, Feurs : Victoire 1-0 a Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupeTh?o Braillon, Chambery : Victoire 1-0 contre Lyon B. Buteur a la 83eme minute. Averti a la 58eme. A joue toute la rencontreTeo Rolland, Chambery : Victoire 1-0 contre Lyon B. Entre a la 76eme minuteMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : D?faite 2-0 a Saint-Etienne B. Entre a la 58eme minute Adrien Valente , Hauts Lyonnais : D?faite 2-0 a Saint-Etienne B. A joue toute la rencontreTom Meyer, Hauts Lyonnais : D?faite 2-0 a Saint-Etienne B. Pas dans le groupe