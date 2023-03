[National 3] Messili (2), Gigliotti et Valente buteurs ; Kashale expulsÃ©

National 3

Voici les résultats du week-end concernant les anciens joueurs du National 3Tyrone Tormin, Niort B : Victoire 4-0 contre Neuville. Pas dans le groupeMakan Macalou, Poitiers : Match nul 1-1 contre Anglet. Entré à la 83ème minuteAlan Mermillod, Beaucouzé : Victoire 2-1 à Pouzauges. A joué toute la rencontrePierrick Cros, Laval B : Match nul 0-0 contre La Roche/Yon. Pas dans le groupe Zaven Bulut , Euga Ardziv : Défaite 5-2 à Rousset. Pas dans le groupe David Gigliotti , Istres : Victoire 2-0 à Carnoux. Buteur à la 41ème et remplacé à la 64ème minute Jerrold Nyemeck , Mâcon : Victoire 3-0 à Cosne. Entré à la 82ème minuteAdrien Derkum, Mâcon : Victoire 3-0 à Cosne. Pas dans le groupeMatthéo Marsac, Is Selongey : Victoire 3-2 contre Gueugnon. Pas dans le groupe Thibault Balp , Agde : Match nul 1-1 contre Aigues-Mortes A joué toute la rencontre. Averti à la 40ème minuteKylian Watel, Toulouse B : Victoire 4-2 à Union St Jean. A joué toute la rencontreCacharel Kashale, Vitré : Victoire 2-1 à La Montagnarde. Averti à la 2ème et expulsé à la 62ème minute Kleyveens Herelle , Ivry : Victoire 4-1 aux Mureaux. Pas dans le groupe Setigui Karamoko , Paris FC B : Victoire 3-1 contre Bretigny. Pas dans le groupe Thomas Vogel , Limonest : Défaite 5-1 à Clermont B. Pas dans le groupeNail Vernet, Limonest : Défaite 5-1 à Clermont B. A joué toute la rencontre Benjamin Aulagnier , Feurs: Victoire 2-1 contre Hauts Lyonnais. Remplacé à la 73ème minuteAbdoulaye Coulibaly, Feurs : Victoire 2-1 contre Hauts Lyonnais. A joué toute la rencontreJordan Halaimia, Feurs : Victoire 2-1 contre Hauts Lyonnais. A joué toute la rencontreYoann Greco, Feurs : Victoire 2-1 contre Hauts Lyonnais. A joué toute la rencontreSamy Messili, Feurs : Victoire 2-1 contre Hauts Lyonnais. Buteur à la 41ème et 79ème minute. Averti et remplacé à la 90ème.Mehdi Zerguine, Feurs : Victoire 2-1 contre Hauts Lyonnais. Averti à la 54ème et remplacé à la 65ème minuteGael Mabiala, Feurs : Victoire 2-1 contre Hauts Lyonnais. Pas dans le groupeHugo di Piazza, Hauts Lyonnais : Défaite 2-1 à Feurs. Remplacé à la 88ème minuteMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : Défaite 2-1 à Feurs. Remplacé à la 84ème minuteAdrien Valente, Hauts Lyonnais : Défaite 2-1 à Feurs. Buteur à la 25ème minute. Averti à la 72ème minute Sidy Sagna , Domerat : Match nul 0-0 contre Aix. A joué toute la rencontre. Averti à la 65ème minuteAxel Kacou, Lyon-Duchère B : Défaite 3-0 à Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupeKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Victoire 3-0 contre Lyon Duchère B. A joué toute la rencontreJonathan Perot, Montluçon : Défaite 2-1 à Chambéry. A joué toute la rencontreThéo Braillon, Chambery : Victoire 2-1 contre Montluçon. Entré à la la 74ème minuteThéo Blachon, Chambery : Victoire 2-1 contre Montluçon.Pas dans le groupe