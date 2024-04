[National 3] Makan Macalou et Samy Messili buteurs

National 3

Voici les r?sultats du week-end concernant les anciens joueurs du National 3 Thibault Balp , Agde : Exempt Yoann Mollo , Istres : Match nul 1-1 a Corte. Pas dans le groupe Makan Macalou , Poitiers : Victoire 5-1 a Bourges B. Buteur a la 5eme et sorti a la 64eme minuteAurelien Javelle, Chatellerault : Victoire 2-1 contre Panazol. Pas dans le groupeYoann Greco, Chatellerault : Victoire 2-1 contre Panazol. Sorti a la 73eme minuteCacharel Kashale, Vitr? : Victoire 2-0 a Ergue Gaberic . A joue toute la rencontre Ryan Bouallak , Pontivy Stade : Match nul 3-3 contre Fougeres. A joue toute la rencontre Adrien Fleury , Linas-Montlh?ry : Victoire 1-0 a Ivry. Sorti a la 89eme minuteGabin Sabathi?, Strasbourg B : Victoire 2-0 contre Metz B. Pas dans le groupeMatthieu Dreyer, Strasbourg B : Victoire 2-0 contre Metz B. Pas dans le groupeLenny Monfort, Dijon B : Defaite 1-2 contre Moulins Yzeure. A joue toute la rencontreMatth?o Marsac, Is Selongey : Defaite 3-1 a Sochaux B. Entre a la 65eme minute Thomas Vogel , Limonest : Match nul 1-1 contre Lyon B. A joue toute la rencontreNail Vernet, Limonest : Match nul 1-1 contre Lyon B. A joue toute la rencontreMathieu Goncalves, Hauts Lyonnais : Victoire 2-1 a Vaulx-en-Velin. A joue toute la rencontre Adrien Valente , Hauts Lyonnais : Victoire 2-1 a Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupeTom Meyer, Hauts Lyonnais : Victoire 2-1 a Vaulx-en-Velin. Pas dans le groupeHugo di Piazza, Espaly : Defaite 1-2 contre Lyon-Duchere. A joue toute la rencontreGabay Allaigre, Espaly : Defaite 1-2 contre Lyon-Duchere. A joue toute la rencontreKais Bendriss, Espaly : Defaite 1-2 contre Lyon-Duchere. A joue toute la rencontreMarwane Hammouche, Espaly : Defaite 1-2 contre Lyon-Duchere. Pas dans le groupe Jordan Halaimia , Feurs : Victoire 2-1 contre Ain Sud. Pas dans le groupe.Samy Messili, Feurs : Victoire 2-1 contre Ain Sud. Buteur a la 20eme et sorti a la 80eme minuteMehdi Zerguine, Feurs : Victoire 2-1 contre Ain Sud. Entre a la 80eme minute Benjamin Aulagnier , Feurs: Victoire 2-1 contre Ain Sud. Entre a la 80eme minute Mathis Mezaber , Feurs : Victoire 2-1 contre Ain Sud. A joue toute la rencontre Anis Aguir , Feurs : Victoire 2-1 contre Ain Sud. Sorti a la 70eme minuteAxel Kacou, Feurs : Victoire 2-1 contre Ain Sud. Pas dans le groupe.Thibault Blanchard, Feurs : Victoire 2-1 contre Ain Sud. Pas dans le groupe.Feurs : DVictoire 2-1 contre Ain Sud. Pas dans le groupe.Koceila Kara, Valence : Defaite 0-2 contre Saint-Priest. Pas dans le groupeJawad Bourderbane, Valence : Defaite 0-2 contre Saint-Priest. Averti a la 53eme minute. A joue toute la rencontreAlpha N'Gongar, Saint-Priest : Victoire 2-0 a Valence. Pas dans le groupeAmine Taiar, Saint-Priest : Victoire 2-0 a Valence. Pas dans le groupeCl?ment Etchebar, Chassieu-Decines : Defaite 0-2 contre Chambery. Sorti a la 73eme minuteTh?o Braillon, Chambery : Victoire 2-0 a Chassieu. A joue toute la rencontreTeo Rolland, Chambery : Victoire 2-0 a Chassieu. Entre a la 72eme minuteKelian Mersel, Vaulx-en-Velin : Defaite 1-2 contre Hauts Lyonnais. A joue toute la rencontre. Averti a la 78eme minute